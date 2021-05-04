Efkan Şeşen'den yeni albüm; 9 dilde şarkılar

Müzisyen Efkan Şeşen'in 15'inci albümü "ID" (Kimlik), Sesen Muziekproductie etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Şeşen'in yeni albümü Türkçe, Hollandaca, İngilizce, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Zazaca, Pontosca ve Lazca olmak üzere 9 dilde şarkılardan oluşuyor.

Çalışmaları dört yıl süren, son iki yılda kayıtları tamamlanan albüme birçok müzisyen ve dil uzmanı katkı sundu.

1980'li yıllarda Grup Yorum'da solist olarak yer alan sanatçı, 35 yıllık müzik yaşamında"Dokuz Altı Yollarında", "Gün Ağarırken", "Gölgeler Şehri", "Renkler ve Islıklar" gibi pek çok albüme imza attı.

Şeşen son beş yıldır Hollanda'da yaşamını sürdürüyor.