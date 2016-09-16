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Politika

Efkan Ala’yı meşalelerle karşıladılar

"Mahkeme kadıya mülk değildir"

16 Eylül 2016 17:38

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Kurban Bayramı'nın son gününde geldiği memleketi Erzurum’da binlerce kişi tarafından meşalelerle karşılandı. Ala, "Mahkeme kadıya mülk değildir. Sonuçta Allah, memlekete millete bugüne kadar hizmet etme imkanı verdi. Binlerce şükür olsun" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak amacıyla Erzurum'a gelen Efkan Ala, havalimanında ErzurumValisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl EmniyetMüdürü Kamil Karabörk, Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. 

Ala, Erzurum Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığıgörevinden ayrılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Makam, mevki için yola çıkmadıklarını vurgulayan Ala, şöyle konuştu:

"Mahkeme kadıya mülk değildir. Sonuçta Allah, memlekete millete bugüne kadar hizmet etme imkanı verdi. Binlerce şükür olsun. Biz elimizden geleni her platformda yapalım. Biz bir şey olmak için yola çıkmış insanlar değiliz, bir şey yapmak için yola çıkmışızdır. Bir şey yapmanın yolu da sadece makamlar mevkiler değildir. Türkiye'de yapılabilecek çok şey var. İnşallah hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizle, meclisimizle ve milletimizle birlikte bu ülkeyi biz 2023 hedeflerine taşıyacağız."

Darbe girişimi öncesi Erzurum'da olduğunu hatırlatan Ala, daha sonra tarifeli uçaklaAnkara'ya giderek havalimanından duruma müdahale ettiğini anlattı. 

Ala, darbe girişiminde bulunanları tek tek ele geçirdiklerini ve hak ettikleri yerlere gönderdiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden o gece özel hareket polislerimizi de Ankara'ya gönderdik ve onlar da Ankara'ya inemedi. Orada F16'lar, teröristler havada terör estiriyorlardı. Nevşehir'e indirdik, oradan da karayoluyla geçtiler" ifadelerini kullandı. 

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