Efkan Ala'ya 'Erdoğan için ölür müsünüz?' sorusu

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, polis okulu öğrencilerine mülakatta, “Efkan Ala için ölür müsün?” diye sorulduğunu öne sürerek, “Siz Recep Tayyip Erdoğan için ölür müsünüz?” diye sordu.

Milliyet'in haberine göre, Başbakanlık'ta görev yapacak polisleri seçmek için görevlendirilen Başbakanlık Koruma Dairesi personelinin, sözlü mülakatta adaylara "Hangi cemaate bağlısın, 17 Aralık sürecini nasıl görüyorsun, Başbakan için ölür müsün , kız arkadaşınla hiç yattın mı?" gibi sorular sorulduğu iddiası Meclis'e taşındı.

Ancak Aygün'ün yönelttiği sorulardan biri vardı ki gerçekten dikkat çekiciydi. Mülakatta sorulduğu iddia edilen sorulara atıfta bulunan Hüseyin Aygün, Efkan Ala'ya "Siz Recep Tayyip Erdoğan için ölür müsünüz?" diye sordu. Ala'nın bu soruyu yanıtlayıp yanıtlamayacağı merak konusu oldu.