Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye'de yaşanan 17 büyük terör saldırısı

Başbakan Binali Yıldırım’ın görevinden istifa ettiğini duyurduğu İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevde olduğu 2 yıl 8 aylık dönemde, Türkiye’de 17 büyük terör saldırısı yaşandı. Saldırılarda en az 580 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan terör saldırılarını, IŞİD, PKK ve TAK düzenledi.

Efkan Ala’nın İçişleri Bakanı olduğu dönemde yaşanan terör saldırıları şöyle:

Sultanahmet intihar saldırısı

İstanbul’un turistik semtlerinden Sultanahmet’teki bir polis noktasına Ocak ayında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru şehit oldu. Ölen canlı bomba IŞİD militanı Dağıstanlı Diana Ramazova’ydı.

HDP Diyarbakır Mitingi saldırısı

HDP’nin Diyarbakır İstasyon Meydanı’ndaki mitingi başlamadan hemen önce iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamanın ilki saat 17.50 sıralarında, meydandaki platformdan 60 metre uzaklıktaki çöp kutusunda oldu. Bu patlamanın trafodan kaynaklandığı anons edildi. 4 dakika sonra bu kez on binlerce insanla dolu olan miting alanının hemen yanındaki trafonun önünde şiddetli bir patlama oldu. Patlamada 5 kişi hayatını yitirdi.

Suruç Katliamı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Kobanê’ye yardım götürmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada düzenlenen intihar saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi.

10 Ekim Ankara Katliamı

KESK, DİSK, Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, HDP ve Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısıyla Ankara’da düzenlenecek miting öncesinde Ankara Garı’nın önünde toplanan grupların içine giren 2 canlı bombanın saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından ambulanslardan önce polis meydana ulaştı. Meydandaki herkesi alandan çıkartmaya başlayınca yaralılara yardım etmek isteyen göstericiler, engellendikleri için polisi protesto etti. Bunun üzerine polis gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

17 Şubat Ankara Saldırısı

Ankara'nın kalbine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü araç, Genelkurmay, TBMM ve kuvvet komutanlıklarının yakınında 5 askeri servis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda 28 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

13 Mart Kızılay saldırısı

Başkent Ankara'da son beş ayda üçüncü kez saldırı düzenlendi. Bu kez Ankara'nın kalbi Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 34 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

19 Mart İstiklal Caddesi'nde intihar saldırısı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Kaymakamlığı önünde intihar saldırısı düzenlendi, 5 kişi öldü, yedisi ağır 37 kişi de yaralandı.

27 Nisan Bursa saldırısı

Bursa'da, kent merkezinde Ulu Camii yakınında TAK’ın üstlendiği canlı bomba saldırısında 13 kişi yaralandı.

1 Mayıs Gaziantep saldırısı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde IŞİD tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 2 polis memuru şehit oldu, 18’i polis 22 kişi yaralandı.

10 Mayıs Bağlar saldırısı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

12 Mayıs Sancaktepe saldırısı

İstanbul Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının yakınında bir araçta patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, patlamada 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dürümlü Köyü Katliamı

12 Mayıs'ta Dürümlü mezrasında PKK'ın 15 ton patlayıcı yüklü kamyonunun infilak etmesiyle 16 kişi hayatını kaybetmişti

Vezeneciler saldırısı

İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. TAK’ın üstlendiği saldırıda 7’si polis 11 kişi hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı.

8 Haziran Midyat saldırısı

Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda iki kadın polis, iki de sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 34 kişi de yaralandı.

28 Haziran Atatürk Havalimanı saldırısı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin kendini patlattığı belirtilirken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi

İstifa eden İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 3 Ağustos’ta açıkladığı rakamlara göre, 15 Temmuz darbe girişiminde 238 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 797 kişi yaralandı.

20 Ağustos Gaziantep’te düğüne bombalı saldırı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Beybahçe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta evlenecek olan Nurettin ile Besna Akdoğan çifti için sokakta düzenlenen kına gecesine yapılan canlı bomba saldırısında, 55 kişi hayatını kaybetti.