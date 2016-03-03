Efkan Ala'nın "CHP'nin desteklediği Gezi olmasaydı PKK çekilecekti" sözleri Meclis'te gerginliğe yol açtı

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın "2013'te Gezi olaylarının başlamasıyla PKK'nın çekilmekten vazgeçtiğine" dair iddiası TBMM Bütçe Görüşmeleri'nde tartışmaya yol açtı.

Ala'nın sözleri sonrası AKP ve CHP milletvekilleri arasında sözlü kavgalar yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 50'inci birleşimini TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı yönetiyor. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine devam ediliyor. Program uyarınca beşinci turda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurum-kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

Görüşmeler sırasında yaşanan gerginlikler sebebiyle genel kurulda birleşime iki defa ara verildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, sorulara cevap verirken; terör örgütü PKK'nın çekilmesinin Gezi olaylarıyla durduğunu öne sürdü. Gezi olaylarından dolayı CHP'lileri suçlayan Bakan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Taksim'e çıkacağını söylediğini anlattı. Bu sözler CHP'lilerin sert tepkisine sebep oldu.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile İzmir Milletvekili Musa Çam, Bakan Ala'ya tepki gösterdi. CHP'lilerin Bakan Ala'ya yönelik tepkisine AKP'li vekiller de karşı tepki verdi. Gerginliğin artması üzerine TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi.

"Ala özür dileyecek"

Aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi. AK Parti iktidarının Gezi'nin hesabını veremediğini savunan Gök, Ala'ya yönelik ağır suçlamalar da bulundu. Genel Kurulda gerginlik yeniden arttı. AK Parti milletvekilleri CHP grubuna yürümeye çalıştı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı yeniden birleşime ara verdi. Arada da gerginlik uzun süre devam etti. Milletvekillerinin yumruklaşmasını araya giren diğer milletvekilleri önledi