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Politika

Efkan Ala'dan 'paraleli nasıl anlıyorsunuz' sorusuna yanıt: Memleket kimin ne olduğunu biliyor

İçişleri Bakanı Efkan Ala, devletin suç işleyen kamu görevlisi ya da emniyet mensubunu soruşturduğunu söyledi

16 Ocak 2015 00:02

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Habertürk canlı yayınında 'bir kamu mensubunun paralel olduğunu nasıl anlıyorsunuz?" sorusuna, "Memleket kimin ne olduğunu biliyor" diye yanıt verdi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in konuğu olan İçişleri Bakanı Efkan Ala "Bir kamu görevlisinin, bir polis memurunun veya bir emniyet müdürünün paralel yapı mensubu olduğunu nereden anlıyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Şimdi bakın kendi öncüllerinizi ortaya koyduğunuz işin içinden yani bu soru şimdi paralel yapı olduğunu nasıl anlıyorsunuz. Suçu, organize bir suç işlenmiş mi? Bir dinlenmemesi gerek bir yer dinlenmiş mi? Dinlenmiş yasal olmayan bir şekilde. O kişiyi kaç kişi dinlemiş onu? Kaç kişi dinlemiş. Onların hepsi tespit ediliyor. Tespit edildiği zaman biraz önce söylediğim haraçları kim almış. Bunlar tespit edildiğinde kim almışsa yasal olarak kim o meselenin içerisindeyse, altına imza atmışsa onlar gönderiliyor.

Bir de hani şey vardır memleket kimin ne olduğunu biliyor. Biz suç işlenmiş, devlet suç işlenmiş ve bu suçu işleyenlerin üzerinden bir soruşturma yürütüyor. Yoksa suç işlememiş olanlara yönelik tabanda efendim işte insanlara bir zamanlar birşeyin içerisinde olmuşlar onlara yönelik birşey yok. Bir çaba, bir soruşturma yok."

 

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