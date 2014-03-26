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Hükümet kanadından Silvanlı Mehmet Ezer açıklaması

Polisin attığı gaz fişeği sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Ezer'in tedavisi sürüyor

26 Mart 2014 13:27

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki BDP mitingi sonrasında çıkan olaylarda 10 yaşındaki Mehmet Ezer'in yaralanmasına ilişkin "Büyük geçmiş olsun. Tabii ortaya çıkarılacak neyse. Bugün müfettişleri gönderdim" dedi.

Silvan İlçesinde BDP mitinginden sonra çıkan olaylar polisin attığı gaz fişeğinin sağ kulağının arkasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve dün gece Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki Mehmet Ezer'in tedavisi sürüyor. Dün gece hastaneye getirildiğinde bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenilen Ezer'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
 
Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof.Dr. Sabri Eyigün, Mehmet Ezer'in sağlık durumunu sürekli takip ettiklerini şu anda sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Beyin kanaması riski vardı, ordadan kalktı. Bazı kırıklar olduğu belirtiliyor. Tedavisi sürüyor. Hayati tahlikesi şu anda yoktur. Yoğun bakımda tedavisi kontrol altında devam ediyor"dedi.

 

Kaymakam: Nasıl yaralandığı soruşturmada ortaya çıkacak

 

Silvan Kaymakamı Berkan Sönmezay, BDP mitinginden sonra olay çıktığını, polise taş ve molotofla saldırı yapıldığını, polisin de buna karşılık verdiğini söyledi. Sönmezay, "Mehmet Ezer'in vurulduğu yer, miting alanının 20 metre uzağında bulunuyor. Polislerden aldığımız bilgiye göre gaz fişeğinin ucunda yanıcı bir madde var. Temas ettiği yeri yakar. Ancak hastaneden aldığımız bilgilere göre Ezer'in darbe alan yerinde yanık izi olmadığı söyleniyor. Olayla ilgili bakanlık bugün 2 müfettiş gönderecek. Soruşturmanın sonunda çocuğun ne ile yaralandığı ortaya çıkacak. Aileyi de arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettim" dedi.
 

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