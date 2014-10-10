Efkan Ala'dan Demirtaş'a: Küçük kurnazlıklarla şiddet eylemlerine destek veriyor

İçişleri Bakanı Efkan Ala, ülke genelinde çatışmalara yol açan Kobanê eylemlerine ilişkin olarak, "Olaylardan sonra yapılan açıklamalara baktığımızda ise, metinler cümleler arasına gizlemiş küçük kurnazlıklarla yine şiddet eylemleri aslında tamamen bitirilmesi çağrısı yapılması gerekirken, o kurnazlıklarla desteklenir bir dil kullanılmıştır. Bunu hem HDP eş başkanı yapmıştır, hem maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı yapmıştır" dedi.

Ala, yaşanan olaylarda, 35 ilde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 351 kişinin yaralandığı ve 1024 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Ala, Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir polisin şehit olduğu Kobanê eylemleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Ala'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Hâl böyleyken halkın demokratik partisi ve arkasından sonra bir çağrı gerçekleştirdiler. Ve bu çağrıda siyasi mantıktan yoksun bir çağrıydı bu. Ve Türk vatandaşlarını sokağa davet ettiler. Bir haftadır 77 milyonun zararına olan hatta yardım etmeye çalıştıklarını söyleyen Suriyedeki Kürtlerin Arapların Türkmenlerin zararına olan herkesin zararına olan ülkemizde ve bölgemizde bir hafta geçirdik. Buradan soruyorum. Bundan karlı çıkan kim?

- Hem de yıllardır Türkiye’nin uğraştığı terör sorununu çözüm noktasına getirmek üzereyken ve millet de bütün 77 milyonda umutlar belli bir noktaya gelmişken bu yapılıyor. Dikkatinizi çekiyorum, ne zaman türkiye kendi sorunlarını ciddi biçimde ele alıp çözüm noktasına getirmişse, derhal bu tür vakalarla karşılaşmıştır. Arkasından olaylardan sonra yapılan açıklamalara baktığımızda ise, metinler cümleler arasına gizlemiş küçük kurnazlıklarla yine şiddet eylemleri aslında tamamen bitirilmesi çağrısı yapılması gerekirken, o kurnazlıklarla desteklenir bir dil kullanılmıştır.

- Bunu hem HDP eş başkanı yapmıştır, hem maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı yapmıştır. Tamamen şiddetin sokağın çözüm olmadığını ve derhal durdurulması gerektiğini söylemesi gereken siyasi aktörler gerekçelere sığınmışlardır. Hangi gerekçe şiddeti meşru kılabilir, polisin askerin jandarmanın yaralanmasını şehit olmasını haklı kılabilir yada bir vatandaşın ölmesini haklı kılabilir?

- Türkiye’de soruyorum siyasetin söyleyemeyeceği herhangi bir söz var mıdır? Herhangi bir konu var mıdır?

- Ana muhalefet partisi genel başkanı maalesef, milletin canına malına kast edenlerle ambulansları okulları yakanlarla bu şiddeti kullananlarla bu şiddete karşı devletin verdiği görevi yapan kanunların verdiği yetkiyi kullanan güvenlik güçlerinin hareketini yaptıkları görevi aynı kategoride değerlendirmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

31 can kaybı

- Son günlerde meydana gelen olaylarda 35 il bu olaylardan etkilenmiştir, olaylar meydana gelmiştir. Bu eylemlerde maalesef 31 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu 31 kişiden bizim elimizdeki verilere göre çok büyük çoğunluğu karşılıklı grupların şiddet eylemlerine hayatını kaybetmiştir. İki emniyet görevlimiz şehit olmuştur. Olaylarda 221 sivil, 139 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Bunlardan 25’i polis 5’i jandarma eridir. Kendilerine acil şifalar temenni ediyorum. Toplam 351 kişi yaralanmıştır.

- Dün akşam Bingöl’de meydana gelen hadisede, güvenlik birimlerimize emniyet müdürümüze saldırı olmuş ve bu saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Diyarbakır’da bir saldırı gerçekleştirilmiştir, oradaki teröristler yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bingöl’de yaralanan koruma memuru şu anda evine, ayağından yaralanmıştı durumu iyi evine gönderildi. Emniyet müdürümüzün de sabah uğradık durumu iyiye gidiyor.

- Yine bu olaylarda 212 okul binası, 67 emniyet binası 25 kaymakamlık binası 29 parti binası çocuk yuvaları Kızılay kan merkezleri belediye binalarının aralarında olduğu 780 bina, toplam olarak da 1113 bina yakılmış veya tahrip edilmiştir. Şiddet eylemlerine özel araçlar belediye araçları ambulanslar yakılmış ve toplamda 1177 araç kullanılamaz hale getirilmiştir.

- Talimatımızla sayın başbakanımızın da talimatıyla valiliklerde zarar tespit komisyonları oluşturulmuştur. Bugün sabah sayın başbakanımızın da belirttiği gibi başbakanlıktaki fondan bu zarar ziyanlar karşılanacaktır. İşte Türkiye’yi nasıl takip ettiği muhalefetin buradan görülüyor. Elimizdeki imkan için bile yasa gerekir diyorlar.