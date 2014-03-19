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Efkan Ala'dan Berkin Elvan açıklaması: Hiçbir yanlışın üstü örtülmez

İçişleri Bakanı Efkan Ala, başına gelen gaz kapsülüyle komaya girdikten 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'la ilgili açıklama yaptı

19 Mart 2014 18:14

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden gaz kapsülüyle komaya giren ve 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’la ilgili soruşturmaya ilişkin “Hiçbir yanlışın üstü örtülmez” diye konuştu.

Ala'nın açıklamaları şöyle:

"Bütün olayları son derece ciddi ele alıyoruz. Müfettişleri görevlendirdik soruşturma yapıyoruz. Bu ülkede hiçbir şeyin,  hiçbir yanlışın üstü örtülmez. Kamuoyundan gizli tutulmaz ama bulunduğumuz yer bulunduğumuz pozisyon olayların sonucunu peşinen ilan etmeye uygun değil. Bütün imkanlarla olayları soruşturup, sonuçlandığı zamanda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Yalnızca Berkin Elvan’ın değil ertesi gün hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu’nun ölümünü de aynı titizlikle soruşturuluyor."

 

'Beni muhatap etmeyin'

 

Bakan Âlâ,  dün akşam bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunun eski Polis Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in iddialarının sorulması üzerine ise “Siz gazetecilerin İçişleri Bakanı’nı muhatap edeceğiniz kişiye dikkat etmenizi ve seçmenizi istiyorum. Zaten devlet olarak gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.

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