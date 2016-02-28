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Efkan Ala: Yılbaşından bu yana 18 olay önlendi

"Ülke bütünlüğü, terör söz konusu olunca politikalarımızı eleştiremezsiniz, eleştirilmemeli"

28 Şubat 2016 17:44

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala, yılbaşından bu yana 18 olayın önlendiğini bildirdi. Önlenen eylemlerin çoğunun söylemediklerini ifade eden Ala, "Dört tane böyle araç getirmişler, biz 3'ünü yakalamışız. Geçen gün de birini Boğaziçi'nde yakaladık ve kişi de tutuklandı. Önlediklerimizin çoğunu da söylemiyoruz" diye konuştu.

Efkan Ala, Kanal 7 televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Ala, Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili olarak "Bize düşen şudur; burada yüzde 1 hata bile varsa onu ortaya çıkarmak. Onun için ben hemen denetim başlattım. Sistemde mi, kişilerde mi hata var" ifadelerini kullandı.


"Siyaset, topyekûn savaşa karşı çıkmalı"


Efkan Ala, Siyasetin topyekun teröre karşı çıkması gerektiğini  belirterek, "Eğer olmazsa ne olur? Terör örgütleriyle, terörist faaliyetlerinin hükümet değiştirdiği bir yerde istikrar olur mu? İstikrar olmazsa Türkiye ne hale gelir? Burada dilim varmıyor söylemeye ama bunu kullanarak, yani 'sandıktan değiştiremedik, sokaktan değiştiremedik, terör örgütleri, terörist faaliyetlerde bulunsun, biz de buradan siyaseten devreye girelim ve hükümet değiştirelim' derseniz terörle ittifak yapmış olursunuz" şeklinde konuştu.

Ala, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizi başka politikalarda eleştirebilirsiniz, ülke bütünlüğü, terör söz konusu olunca o zaman eleştiremezsiniz, eleştirilmemeli. Ülke bütünlüğü için topyekun karşı durulmalı. Terör olayı olmuş, ama normal zamanda terör olayı yok elbette bizim terörle ilgili politikalarımızı da eleştirebilirsiniz."

Anadolu Ajansı'nın gündüz saatlerinde geçtiği, Bakan Efkan Ala'nın '18 canlı bomba eylemi önlendi' haberine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan, "Bakan Ala'ya atfen '18 canlı bomba eylemi önlendi' şeklinde ifade ile haber yapılmıştır. Bu ifade programda kullanılmamıştır. Televizyon programında kullanılan ifade '18 tane olayın' önlenmiş olduğu şeklindedir" açıklamasında bulunuldu.

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