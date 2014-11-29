Efkan Ala: Polis Koleji ile Polis Akademisi'ni kapatacağız

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Polis Koleji ile akademinin kapatılmasıyla ilgili "Bu düzenlemeyi yapmak zorundayız" dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, İç Güvenlik Paketi'nin ele alınacağı TBMM İçişleri Komisyonu'nun AKP'li üyeleri ile bir araya geldi ve düzenlemeyi masaya yatırdı. Toplantıda, paketin komisyonda önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmelerinin başlaması benimsendi. Muhalefetin tavrına göre tasarının alt komisyona gönderilip gönderilmeyeceğine karar verilecek. Ala, polise araçlarda arama yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemenin neden yapıldığını iki örnek vererek anlattı:

"Bir süre önce Trabzon'da da bir uyuşturucu ihbarı geldi. Savcılık 'kuvvetli delil olmadığı' için arama izni vermedi. Polis aracı takibe aldı. Başka bir ilde savcı izni alıp aracı aradı ve uyuşturucu ele geçirdi. Bingöl suikastında kullanılan araçla ilgili silah bulunduğu gerekçesiyle ihbar yapıldı. Ancak savcı arama izni vermediği için araç aranamadı. 6-7 Ekim olaylarında yakılmadık, yıkılmadık yer kalmadı. Ondan sonra da 'Devlet niye önlem almadı' diye eleştirildik. Şimdi yapılacak düzenleme ile bu önlemler alınacak."

‘Akademidekilerin çoğu paralel’

Polis Koleji ile Polis Akademisi kapatılırken, öğrenci ve öğretmenlerin haklarının korunacağına dikkat çeken Ala, "Bu düzenlemeyi yapmak zorundayız. Eğer Paralel Yapı ile mücadele edeceksek, bu gerekli. Çünkü oradaki öğrencilerin büyük bölümü Paralel Yapı'ya mensup" mesajı verdi.

‘Güvenlik tek elde olacak’

Ala, jandarma düzenlemesini anlatırken, kamu güvenliği söz konusu ise bunun taşra-merkez ayrımı olmayacağını söyledi. Yetkilerin tek elde toplantısı gerektiğine dikkat çeken Ala, "Davul başkasının elinde, tokmak başkasının elinde olmaz. Güvenliğin sağlanması için bu düzenleme gerekli" dedi. Ala, jandarmanın kıyafetlerinin nasıl olacağı konusunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın da görüşünün alınacağını bildirdi.