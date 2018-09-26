Efkan Ala, pazarda alışveriş yaptı

Harun SAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- İÇİŞLERİ eski Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde pazarı dolaşıp alışveriş yaptı. Ala, pazardan üzüm, acı biber ve taze fasulye aldı.

Okul ve kütüphane açılışı için Yenişehir’e gelen İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Yenişehir pazarını gezerek hem pazarcılarla sohbet etti, hem de alışveriş yaptı. Alacağı ürünleri kendisi seçen ve poşetlere dolduran Efkan Ala’ya, Milletvekili Mustafa Esgin ve Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de eşlik etti. Bursa’nın sanayi, tarih ve kültür şehri olduğu kadar, aynı zamanda önemli bir tarım şehri olduğunu da belirten Efkan Ala, \"Yenişehir de gerçekten tarımın iyi yapıldığı, kaliteli ürünlerin yetiştirildiği önemli bir merkez. Yenişehir’e gelmişken, ilçenin pazarı olduğunu bildiğim için hem vatandaşlarımızla sohbet etmek, hem de alışveriş yapmak istedim. Pazarda üretici kendi yetiştirdiği ürünleri satıyor. Ürünler çok taze ve kaliteli. Benim için farklı bir gün oldu\" dedi.

Pazardan üzüm, acı biber, taze fasulye alan Efkan Ala’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İlçe Teşkilatı\'nı da ziyaret eden Ala, daha sonra ilçeden ayrıldı.



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