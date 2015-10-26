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Politika

Efkan Ala: Kıbrıs bize mahkum

Eski İçişleri Bakanı Ala: Anadolu’dan nehri denizin altından Kıbrıs’a biz götürdük

26 Ekim 2015 00:43

Milletvekili adayı olduğu Bursa'da konuşan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kıbrısın Türkiye'ye mahkum olduğunu söyledi.

Konuşmasında "Biz denizin altından Kıbrıs’a nehir götürdük. Ülkemiz artık bu noktalara geldi. Kıbrıs önceden hep problem olur ve önümüze konurdu. Artık Kıbrıs konusunda elimiz daha güçlü" ifadelerini kullandı.

SoL'da yer alan habere göre, Ala şu ifadeleri kullandı:

Artık Kıbrıs’ta kozlar bizim elimize geçti. Çünkü Anadolu’dan nehri denizin altından Kıbrıs’a biz götürdük. Şimdi onlar bize mahkum. İstanbul’da bizim ceddimiz karadan gemileri yürüttü. Biz de denizin altından Marmaray’ı yaptık, trenleri yürütüyoruz. Yaptık ve hizmete soktuk. Japonya Başbakanı da geldi açılışına katıldı. Eskiden Japonya dediğimizde, 'vay be ne çok iş yapıyorlar' derdik. Japonya’nın Başbakanı geldi ve büyük projeyi saygıyla selamladı. Bunlar yetmez dedik, şimdi de denizden otoban yapıyoruz. 

 

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