Efkan Ala: Fiberglas maddeden yapılmış basit bir heykelden vaveyla kopardılar

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır'da dikilen Mahsum Korkmaz heykeli ile ilgili, "Fiber glas maddeyle yapılmış basit bir heykel . Vaveyla koparanlar bu işten beslenenler" dedi.

Bir televizyon programına konuşan Bakan Ala, Diyarbakır 'daki heykel olayında, haber yapan basını sorumlu tuttu. Olayda, "Türkiye'nin istikrarını hançerleyecek AKP içerisinden bir kanal bulamayanların" parmağı olduğunu savunan Ala, "Türkiye'nin çözüm yoluna konmuş sorunları üzerinden acaba Türkiye'deki istikrarı hançerleyebilir miyiz? girişiminde bir iş birliği görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Basit bir heykel, vaveyla kopardılar'

İçişleri Bakanı Ala, "Mesela orada bir heykel, fiberglas maddeden yapılmış basit bir heykel yani. Basit bir heykeli servis eden yazan gazeteler bakın. Ertesi gün neler olmuş Türkiye'de. Vaveylayı koparanlar ve Türkiye'de bu sürecin baltalanmasındaki işbirliğine bakın. Onlar, eğer bu sorun devam ederse, oradan besleniyorlar." şeklinde konuştu.

'Şehitlerin hesabını kim verecek?'

"Orada iki şehidimiz var, kim bunun hesabını verecek?" diye soran Bakan Ala, vaveyla koparıldığını, aslında ise olayın alaşağı edilebilir, halledilebilir olduğunu söyledi.



