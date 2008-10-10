Efes'te 1700 yıllık takılar

Artemis Tapınağı yeniden yapılacak

Efes Antik Tiyatrosu ayağa kalkacak

Avusturya Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Sabine Ladstatter, bu sezon için sona eren Efes kazılarında önemli bulgulara ulaştıklarını, mezarevinde buldukları nadide takıların ise kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.Nekropolde bu yıl duvar resimleri ve mozaiklerle süslenmiş bir mezarevi bulduklarını anlatan Ladstatter, içinde 5 mezar ve farklı zamanlarda gömülmüş 55 iskeletin bulunduğu mezarda, altın ipliklerin kullanıldığı ipek kumaşlar ve 18 parça altın takıya ulaşıklarını kaydetti. Ladstatter, "Bulunan eserlerin kaliteli bir işçilikle yapılmış olması, mezarların Efes'in yüksek tabakalarından gelen insanlara ait olduğuna şüphe bırakmamaktadır" diye konuştu.Yüzükler, tokalar, kolye uçları arasında özellikle onyx taşı üzerine mercek yardımıyla tüm hatları görülebilecek derecede ince işçilikle Artemis heykelinin işlendiği bir yüzüğün dikkati çektiğini ifade eden Ladstatter, "Bulduğumuz parçalar, dönemin işçiliğinin ne kadar üst düzeyde olduğunu ortaya koyan önemli parçalar" dedi.Karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlar arasında kaçak kazıların bulunduğunu belirten Ladstatter, mezar alanlarının tarihin her döneminde yağmalandığını, bu nedenle de mezarevinde buldukları değerli eşyaların kendileri için "süpriz" olduğunu kaydetti.Önceki yıllarda kaçak kazılarda elde ettikleri eşyaları internette alışveriş sitelerinde açık artırmaya koyanlara dahi rastladıklarını anlatanLadstatter, Kültür ve Turizm Bakanlığının yağma ve kaçak kazıların önlenmesi için nekropol alanındaki kazılara öncelik verilmesini talep ettiğini, kendilerinin de bu sezon bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.Efes'te 8 noktada yürüttükleri kazıların bu sezon için sona erdiğini, ancak restorasyon ve jeofizik analizlerinin kesintisiz süreceğini belirten Dr. Ladstatter, bu yıl kazılarda çoğunluğu Avusturyalı, Türk ve Almanlardan oluşan 166 bilim adamının görev yaptığını bildirdi."Çok başarılı bir sezon geçirdik" diyen Ladstatter, özellikle nekropol ve bu yıl başlayan Çukuriçihöyük kazılarında son derece önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.Çukuriçihöyük kazılarının erken bronz çağına ve Ege neolitik dönemine ait önemli ip uçları sunduğunu ifade eden Ladstatter, ortaya çıkan ev ve ocakta balık ve deniz kabuğu ürünlerinin çok olmasının, burasının MÖ 3. bin yılda deniz kıyısında olduğunu da ortaya koyduğunu kaydetti.Ladstatter, gelecek yıl çalışmalara mümkün olduğunca erken başlamak istediklerini de belirtti.Kültür ve Turizm Bakanlığı Efes Kazıları Temsilcisi Dr. Soner Ateşoğulları da bu yıl Ege prehistoryası ile Ege'nin Anadolu ile bağlantılarına yönelik önemli sonuçların elde edildiği verimli bir kazı dönemi geçirdiklerini söyledi.Çukuriçihöyük'te bulunan obsidien buluntuların, bu bölgenin Ege adalarıyla temas halinde olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Ateşoğulları, jeolojik sondajların da Çukuriçihöyük'ün deniz kenarında olduğunu destekler nitelikte sonuç verdiğini kaydetti.Mezarevi'nin de yapıldığı dönemin mimarlık ve kuyumculuk alanlarındaki gelişmişlik düzeyini yansıttığını bildiren Ateşoğulları, eşyalarıyla birlikte gömülü bulunan 55 iskeletten erken döneme ait olanlarının Pagan, sonradan gömülenlerinin ise Hristiyan olduklarının anlaşıldığını ve mezarevinin kültür tarihi açısından da oldukça önemli olduğunu söyledi.Ateşoğulları, bulunan takıların ince bir işçilik örneği olduğunu vurgularken, "Bizim için altın bulmaktan çok, bulduğumuz objelerin nitelikleri önemli" dedi. Mezarevinde bulunan takılar, incelemelerin ardından Efes Müzesinde sergilenecek.