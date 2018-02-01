Efes'in patronundan 'evde bira' şikâyeti: Satışlarımız düştü, durumu yetkililerle paylaştık!

Efes’i bünyesinde bulunduran Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yüksek vergiler nedeniyle hızla yaygınlaşan evde bira üretiminin pazar paylarında ciddi azalmaya neden olduğunu söyledi.

Anadolu Grubu’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan 9 aylık faaliyet raporuna göre bira satışları geçen yıl yurt içinde yüzde 5.7 oranında düşerken, yurtdışı operasyonları yüzde 8 arttı. Bu düşüşte evde bira üretiminin artmasının etkisinin büyük olduğu belirtiliyor.

Hürriyet’ten Ceyhun kuburlu’ya konuşan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan “Bira satışı düşüyor ama tüketim konusunda emin değilim. Bunun nedeni de evde bira yapımının artması. Çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılıyor. Bugün 7.5 liralık biranın 4 lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık” dedi.