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Ekonomi

Efes'in patronu konuştu, Ekşi Sözlük'te boykot başladı

Ekşi Sözlük yazarları, Özilhan'a karşı, “Kayıp öyle değil böyle olur” diyerek boykot uygulayacaklarına dair paylaşımlar yaptı

01 Şubat 2018 17:10

Efes’i bünyesinde bulunduran Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yüksek vergiler nedeniyle hızla yaygınlaşan evde bira üretiminin pazar paylarında ciddi azalmaya neden olduğu açıklamasının ardınan Ekşi Sözlük yazarları grubun tüm biralarını listeleyerek boykot çağırısı yaptı.

TIKLAYIN-Efes'in patronundan 'evde bira' şikâyeti: Satışlarımız düştü, durumu yetkililerle paylaştık!

Ekşi Sözlük yazarları, yurt içi bira satışlarını evde bira üretimine bağlayan ve yetkililerle ‘durumu görüştüğünü’ söyleyen Özilhan’a karşı, “Kayıp öyle değil böyle olur” diyerek boykot uygulayacaklarına dair paylaşımlar yaptı. 

Duvar'de yer alan haber göre, sosyal medyada da #boykotefespilsen etiketi ile kampanyalarını duyuran Ekşi Sözlük’çüler, yerli ve yabancı tüm Anadolu Grubu biralarının da listelesini yayınladı.
 

ETİKETLER

Tuncay ÖzilhanAnadolu Grububiraboykotekşi sözlük

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