Efes'in patronu konuştu, Ekşi Sözlük'te boykot başladı

Efes’i bünyesinde bulunduran Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yüksek vergiler nedeniyle hızla yaygınlaşan evde bira üretiminin pazar paylarında ciddi azalmaya neden olduğu açıklamasının ardınan Ekşi Sözlük yazarları grubun tüm biralarını listeleyerek boykot çağırısı yaptı.

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Ekşi Sözlük yazarları, yurt içi bira satışlarını evde bira üretimine bağlayan ve yetkililerle ‘durumu görüştüğünü’ söyleyen Özilhan’a karşı, “Kayıp öyle değil böyle olur” diyerek boykot uygulayacaklarına dair paylaşımlar yaptı.

Duvar'de yer alan haber göre, sosyal medyada da #boykotefespilsen etiketi ile kampanyalarını duyuran Ekşi Sözlük’çüler, yerli ve yabancı tüm Anadolu Grubu biralarının da listelesini yayınladı.

