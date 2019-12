Efes ziyaretçi akınına uğrayacak

Efes Antik Kenti'ni geçen yıl 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, bu yıl yüzde 10'un üzerinde bir artış beklendiği bildirildi.



Selçuk Kaymakamı Aziz İnci, yaptığı açıklamada, Efes Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısının 3 yıl önce 1 milyon 600 bin civarında olduğunu, ziyaretçi sayısında her yıl artış kaydettiklerini söyledi.



Antik kente bu yıl rekor ziyaretçi beklediklerini belirten İnci, şu bilgileri verdi:



"Efes Antik Kenti, dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri, Türkiye'de Ayasofya ve Topkapı Sarayı'ndan sonra en çok ziyaret edilen noktadır. Antik kent olarak da dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Efes, Anadolu'daki en eski kazı alanlarından biridir ve çok büyük bir kısmı toprağın altındadır. Buna rağmen ziyaretçi sayısında her yıl artış oluyor. 3 yıl önce 1 milyon 600 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 2 milyonun üzerine çıktı. Bu yıl yüzde 10'un üzerinde artış hedefliyoruz. Bu sadece tahmin, bir iyi niyet, dilek değil, acentelerimizin, otellerimizin, kruvaziyer turizmi yapan şirketlerin yaptıkları anlaşmalardan ortaya çıkan bir sonuç. Bu sene Kuşadası'na 700'ün üzerinden gemi ziyareti bekliyoruz. Kuşadası üzerinden gelen ziyaretçiler doğrudan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ediyor."



Kaymakam Aziz İnci, Selçuk'un Efes Antik Kenti'nin yanı sıra Sait Jean Kilisesi, İsa Bey Camisi, Şirince Köyü ile İzmir'in en büyük turistik ilçesi olduğunu, bu turizm sezonunda bu merkezlerde de turist sayısında artış olacağını ifade etti. Dünyadaki ekonomik krize rağmen bu yıl turist sayısında artış beklediklerini belirten Kaymakam İnci, "Bu artışın 2 ana sebebi var. Birincisi Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde TÜRSAB, acenteler, turistik işletmelerin yaptıkları tanıtımlar, organizasyonlar. Bu sayede Türkiye her geçen yıl dünyada daha da çok tanınıyor. İkincisi de dövizdeki yüksen kur. Türkiye dolar ve euro üzerinden bakıldığında ucuz, ziyaretçi açısından cazip bir ülke" dedi.



Aziz İnci, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak ören yerleri çalışmaları çerçevesinde Efes Antik Kenti'nin altyapı alanının yeniden düzenleneceğini vurguladı.



Turizm sezonu öncesinde alınan tedbirlerin gözden geçirildiğini ve turizm sezonunu öncesinde gerekli her türlü tedbirin alındığını belirten Aziz İnci, şunları söyledi:



"Her yıl sezon başlamadan önce aldığımız tedbirler var. Sektör temsilcisi ve idarecilerle sezon başlamadan önce çalışmalar yapıyor. Sadece güvenlik tedbiri, polisiye tedbiri yeterli değil. Turisti rahatsız eden her türlü olumsuzlukları ortadan kaldırmak gerekir. Başta hijyen olmak üzere turistin konakladığı, dinlendiği, yemek yediği, alışveriş yaptığı her yerde tedbirler almamız lazım. En büyük tedbir turizm sektöründe çalışanları eğitmektir. Kalite standardını yükseltmek ve sürdürmek gerekir. Sektörde çalışan herkesi bir kamu görevlisi gibi görüyorum ve sorumlulukları paylaşıyoruz. Sokaktaki ayakkabı boyacısından simitçisi, büfecisi, kültür enformasyonundan çalışanından müze müdürüne kadar herkes sorumludur."



Kaymakam Aziz İnci, Selçuk'ta 7 bin civarında olan yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Turizm yatırımcısının özellikle Pamucak bölgesi için hazırlanan Turizm Master Planı çerçevesinde yatırım yapması için teşvik edilmesi gerektiğini belirten İnci, şöyle devam etti:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis yapılmış, yapılacak alanlar, sahalar var. Konaklama kapasitesi bakımından arzu ettiğimiz noktada değiliz. Turizmi Kuşadası ile yapıyoruz. Selçuk'un sahilinde çok fazla yapılaşma yok, bunun korunması gerekir. İlçenin ve bölgenin özelliğini de kaybetmesine sebep olacak çalışmalar içinde bulunmamamız, dikkatli davranmamız gerekir. Sadece Bakanlığın ön gördüğü turizm geliştirme alanında bazı yapılaşmalar olabilir. Başta golf turizmi olmak üzere büyük turizm tesisleri yapılabilir."



Aziz İnci, Türkiye'nin en büyük su parkının da Selçuk ilçesi sınırlarında olduğunu sözlerine ekledi.