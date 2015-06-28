T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Efes ve Diyarbakır için gözler Bonn’da

UNESCO Dünya Miras Komitesi 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde toplanıyor. Efes ile Diyarbakır surlarının Kültür Mirası listesine alınıp alınmayacağı ile ilgili nihai karar buradan çıkacak.

28 Haziran 2015 16:10


BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesi için bu yıl Türkiye’den iki aday var: Efes ile ‘Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı.‘

Almanya’nın Bonn kentinde 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Miras Komitesi’nin 39’uncu dönem toplantısında Dünya Miras Listesine dahil edilecek yeni doğal ve kültürel varlıklar karara bağlanacak.

Türkiye’den iki aday ile birlikte Kültür Mirası listesinde 31 aday bulunuyor. Bunun dışında beş doğal varlık ve hem doğal, hem kültürel özellik taşıyan bir aday bulunuyor. Komite ayrıca şu an listede bulunan 95 doğal ve kültürel varlığın korunma durumunu inceleyecek, Tehdit Altındaki Dünya Mirası listesindeki 46 yerin durumu da masaya yatırılacak.

Almanya'dan iki aday

Ev sahibi Almanya da Dünya Mirası Listesi için iki aday gösteriyor. Hamburg’un simgelerinden biri olan, liman bölgesindeki dünyanın en büyük bitişik bina kompleksi Speicherstadt ile Naumburg Katedrali, Kültür Mirası Listesine dahil edilmeyi bekliyor.

Türkiye'den bugüne kadar Dünya Miras Listesi'ne giren yerler ise şunlar: Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya (1985), Divriği Ulu Camii ve Melike Turhan Darüşşifası (1985), İstanbul’un tarihi yerleri (1985), Hattuşaş (1986), Nemrut Dağı (1987), Hierapolis-Pamukkale (1988), Xantos - Letoon (1988), Safranbolu, Karabük (1994),Truva antik şehri (1998), Mardin, Midyat, Hasankeyf ve Batman (1998), Selimiye Camii ve Külliyesi (2011), Çatalhöyük kalıntıları (2012), Bergama ve Bursa-Cumalıkızık(2013).

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UNESCO Dünya Miras KomitesiHaziran-8 TemmuzAlmanya BonnDiyarbakırKültür MirasıEğitim BilimKültür Teşkilatı UNESCO Dünya Kültür MirasıTürkiyeEfesSurlarıHevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı.‘ Almanya BonnDünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24