Efes ve Diyarbakır için gözler Bonn’da



BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesi için bu yıl Türkiye’den iki aday var: Efes ile ‘Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı.‘

Almanya’nın Bonn kentinde 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Miras Komitesi’nin 39’uncu dönem toplantısında Dünya Miras Listesine dahil edilecek yeni doğal ve kültürel varlıklar karara bağlanacak.

Türkiye’den iki aday ile birlikte Kültür Mirası listesinde 31 aday bulunuyor. Bunun dışında beş doğal varlık ve hem doğal, hem kültürel özellik taşıyan bir aday bulunuyor. Komite ayrıca şu an listede bulunan 95 doğal ve kültürel varlığın korunma durumunu inceleyecek, Tehdit Altındaki Dünya Mirası listesindeki 46 yerin durumu da masaya yatırılacak.

Almanya'dan iki aday

Ev sahibi Almanya da Dünya Mirası Listesi için iki aday gösteriyor. Hamburg’un simgelerinden biri olan, liman bölgesindeki dünyanın en büyük bitişik bina kompleksi Speicherstadt ile Naumburg Katedrali, Kültür Mirası Listesine dahil edilmeyi bekliyor.

Türkiye'den bugüne kadar Dünya Miras Listesi'ne giren yerler ise şunlar: Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya (1985), Divriği Ulu Camii ve Melike Turhan Darüşşifası (1985), İstanbul’un tarihi yerleri (1985), Hattuşaş (1986), Nemrut Dağı (1987), Hierapolis-Pamukkale (1988), Xantos - Letoon (1988), Safranbolu, Karabük (1994),Truva antik şehri (1998), Mardin, Midyat, Hasankeyf ve Batman (1998), Selimiye Camii ve Külliyesi (2011), Çatalhöyük kalıntıları (2012), Bergama ve Bursa-Cumalıkızık(2013).