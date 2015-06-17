Efes UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilecek mi?

Efes Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için yapılacak oylama, 5 Temmuz’da gerçekleşecek. İzmir Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı’nın, yaptığı açıklamada, Efes'in UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığında son aşamaya gelindiğini, Selçuk halkında UNESCO adaylığı konusunda önemli bir farkındalığın oluştuğunu dile getirdi.

Efes'in adaylığı konusunda Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nden (ICOMOS) kendilerine farklı tarihlerde iki ayrı rapor geldiğini belirten Bakıcı, "O raporlarda olumlu sonuç elde edileceğiyle ilgili izlenimler vardı. Artık sürecin tamamlanmasına yönelik bekleyiş içindeyiz" ifadelerini kullandı. Oylamayı Almanya'nın Bonn kentinde, takip edeceklerini belirten Bakıcı, “Sonuç olarak olumlu bir karar çıkacağından endişemiz yok" dedi.

‘UNESCO Efes’e çok şey kazandıracak’

Efes'in UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin öneminin ilçedeki tüm kesimlerce algılandığı dile getiren Bakıcı, "UNESCO Efes'e çok şey kazandıracak. Örneğin, Efes'in alan yönetimiyle ilgili gerçekleştirilmesi gereken projeler hızlı bir şekilde devreye konulacak. Efes kentinin çok daha modern, çağdaş hem geçmişi hem de bugünü yakalayan bir şekilde düzenlenmesi ve bütünüyle kullanımı söz konusu olacaktır. Zaten istenen de budur" ifadelerini kullandı.

Bakıcı, Selçuk'ta Antik Yunan, Helenistik, Roma, Bizans, beylikler ve Osmanlı dönemi eserlerinin bir arada bulunduğuna da dikkati çekerek, "Efes denildiği zaman burayı dar anlamda ele almamak lazım. Efes geniş anlamıyla değerlendirildiğinde, içerisine Ayasuluk, Artemis, Saint Jean, Çukuriçi Höyüğü'nü de alan geniş bir alan. UNESCO Dünya Miras adaylığı içindeki alan, büyük bir yere yayılan, Pamucak'a kadar inen antik liman yolunu da kapsayan geniş bir alan. Yani Efes dediğimiz şehir, zamanında 200 bin nüfuslu geniş bir kent olarak ifade ediliyor. Efes bütün ögeleriyle UNESCO'ya girecek" şeklinde konuştu.