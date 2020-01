Efes Pilsen One Love Festival 12 programı açıklandı

Efes Pilsen tarafından Pozitif Live organizasyonuyla 2002 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen Efes Pilsen One Love Festival, 12. yılında da müzikseverlere unutulmaz bir müzik, eğlence ve festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

20 – 21 – 22 Haziran tarihlerinde Parkorman’da gerçekleştirilecek ve geçtiğimiz haftalarda Britpop’un efsane ismi Blur, Fransız post hip-hop sanatçısı Wax Tailor ve İngiliz Indie rock grubu Foals’un sahne alacağının duyurulduğu festivalin programı açıklandı.

İngiliz alternatif pop-rock grubu Keane, yaşayan efsane New Order, İngiliz Indie rock grubu The Vaccines, Türkiye’de ilk performansını verecek olan ünlü DJ ve prodüktör Gramatik, yeni nesil elektronik müzik dehası James Blake gibi dünyadan ve Türkiye’den toplam 21 müzisyen ve grup, Efes Pilsen One Love Festival 12’de sahne alacak.

Festival alanında kurulacak ana sahne ve alternatif sahnedeki dolu dolu müziğin yanı sıra üç gün boyunca aralıksız eğlence, sürprizler, sosyal medya bağlantıları ve aktiviteler ile katılımcılar, gerçek festival coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Efes Pilsen sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 24 yaş üzeri katılımcılara açık olan Efes Pilsen One Love Festival 12’nin biletleri 8 Mayıs Çarşamba günü (bugün) Biletix üzerinden satışa sunulacak.