Efes harabelerinde neden asansör yok?

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, turistlerin gülünç ve mantıksız tatil şikayetlerini derledi.



Bunlardan birinde, Efes Amfitiyatrosu’nu ziyaret eden Amerikalı bir kadın turistin, “Bunu ABD’de inşa etmiş olsalardı içinde asansör de olurdu” şeklindeki gülünç isteğine de yer veriliyor.



Her yıl turistlerin garip şikayetlerinden oluşan bir liste yayımlayan gazetenin, bu yılki en gülünçler listesinde şunlar bulunuyor:



Holland America Line yolcu gemisinin resepsiyonuna kızgınlıkla inen bir turist, odasının değiştirilmesini talep etti. Görevli turisti sakinleştirmeye ve odasını neden değiştirmek istediğini anlamaya çalışırken turist şunları söyledi: "Bu yolcu gemisine avuç dolusu para ödedim ve bana deniz manzaralı bir oda verileceği söylendi. Ancak penceremden görebildiğim tek şey Allah'ın belası bir park yeri..." Görevlinin cevabıysa şuydu: "Henüz demir almadık."



Afrika'daki doğal parkta ereksiyon halindeki bir fili gören bir turistin şikayeti ise şöyleydi: "Bu azgın canavarın görünümü, kendimi yetersiz hissetmeme yol açarak balayımı mahvetti."



"Nişanlımla iki yataklı oda ayırttık ancak bize çift kişilik yataklı bir oda verildi. Nişanlımın bu yüzden hamile kalmasından sizi sorumlu tutuyoruz. Bizi istediğimiz gibi bir odaya koysaydınız bunlar başımıza gelmezdi."



Denizde balık varmış



Turistlerin diğer şikayetleriyse şöyle:



"İşportacıdan 5 avroya RayBan güneş gözlüğü aldım ama sahte çıktı."



"Bize denizde balık olduğunu söylemediler. Çocuklar çok korktu."



"Benim tek yatak odalı dairemi arkadaşların üç odalı dairesiyle karşılaştırdım. Onlarınki benimkinden önemli ölçüde büyüktü."



"Broşürde "Konaklamada berber yok" deniliyor. Biz kuaförlük eğitimi alıyoruz, orada kalabilir miyiz?"



"Plaj çok kumluydu..."



"Sahil broşürde gördüğümüz sahile benzemiyordu. Broşürünüzde kumsal sarı görünüyor, bizim gittiğimizse beyazdı."



"Plajda üstsüz güneşlenmek yasaklanmalı. Kocam bütün gün diğer kadınları seyrettiği için tatilim burnumdan geldi."



Plajdaki yiyecek büfesinden alışveriş eden turist: "Dışarıda klima olmaksızın sıcakta kuyrukta bekledik."



Sivrisinekler ısırıyormuş



"Tatildeyken sivrisinek ısırdı. Bana bunların ısırabileceği konusunda kimse uyarıda bulunmamıştı."



"Dükkanların öğleden sonra kapatılması aptalca. Ben siesta zamanı alışveriş etmek istiyordum. Bu yasaklanmalı."



"Su parkında yer ayırtırken hiç kimse bize mayolarımızı ve havlularımızı getirmemizi söylemedi."



"Çok fazla İspanyol vardı. Resepsiyonist İspanyolca konuşuyordu. Yemekler İspanyol yemekleriydi. Çok fazla yabancı vardı."



"Turda gürültücü ve saygısız konukların bulunabileceği konusunda uyarmak tur operatörü olarak sizin göreviniz."



Turistlerden biri ise Hindistan gezisinde lokantalarda körili yemek verilmesinden bıkkınlık geldiğinden, baharatlı yiyeceklerden hoşlanmadığından şikayet etti.