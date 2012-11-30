Efes bileti Zagreb'de kaptı

THY Euroleague C Grubu'nda Cedevita Zagreb'i İstanbul'da 19 sayı farkla mağlup eden Anadolu Efes, bu kez rakibini Hırvatistan'da 81-73 devirerek Top 16'ya kalmayı matematiksel garantiledi.

Anadolu Efes'te geçen hafta son şampiyon Olympiakos karşısında alınan ağır yenilgi moralleri bozsa da Cedevita karşısında alınan galibiyet Top 16'ya kalmanın sevincini beraberinde getirdi. Temsilcimizde Jordan Farmar 21 sayı 4 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken Sasha Vujacic 17 sayı kaydetti. Cedevita Zagreb’de ise Bracey Wright 24 sayı 5 ribaund, Mickael Gelebale 18 sayıyla mücadele etti.

Cedevita'da Bracey Wright sayıları bulan isim olurken temsilcimizde maça ilk 5 başlayan Joshua Shipp skor yükünü çekti. Periyodun ortalarında Cedevita'da Mickael Gelabale devreye girdi ve ilk çeyrekte sayı buldu. Anadolu Efes'te ise Dusko Savanovic ile oyuna sonradan dahil olan Jordan Farmar farkın açılmasına izin vermedi ve ilk periyod Cedevita'nın 24-21 üstünlüğü ile geçildi.

Anadolu Efes 2. periyodun başında pota altından bulduğu 4 sayıyla öne geçti ancak Gelebale ve eski Galatasaraylı Luksa Andric'in sayıları Hırvat temsilcisini yeniden öne taşıdı. Temsilcimiz savunmada biraz daha toparlandı ve Sasha Vujacic'in dış atışları skora dengeyi getirdi. Lacivert-beyazlılar devrenin sonlarına doğru oyunun kontrölünü eline geçirerek 9-0'lık bir seri yakaladı. Bu çeyrekte potasında 11 sayı gören Anadolu Efes geriden gelerek devreyi 44-35 önde kapattı.

Devre sonunda Cedevita Zagreb'de Gelabale 13 sayı ile oynarken Anadolu Efes'te Farmar 13, Vujacic 12 sayı buldu.

Üçüncü çeyreğin başında 7-2'lik bir seri yakalayan Anadolu Efes farkı 15 çıkardı ve Cedevita'ya molayı aldırdı. Mola sonrası Hırvat temsilcisinin sert savunması Anadolu Efes'in şut ritmini bozdu. Cedevita, Bracey Wright'ın liderliğinde şekilenen hücumlarında serbest atışlardan sayılar bularak farkı azalttı. Farmar'ın üçlüğü temsilcimize nefes aldırsa da çeyreğin sonlarında Ilievski'nin sayıları skor farkını eritti ve Anadolu Efes üçünçü periyodu 59-55 önde kapattı.

Son periyoda ev sahibi ekip hızlı başladı ve Wright'ın skorer oyunu Hırvat temsilcisini tekrar oyuna ortak etti. Periyodun ortaları karşılıklı sayılarla geçilirken son bölümde Kerem Gönlüm ve Semih Erden'in etkili oyunu temsilcimizin skor üstünlüğünü korudu. Mücadelenin son saniyelerinde el yakan hücumu ABD'li yıldız Farmar sayıya çevirerek Anadolu Efes'in nefes almasını sağladı. Temsilcimiz deplasmanda Cedevita Zagreb'i 81-3 mağlup etti ve THY Euroleague'de Top 16'ya kalmayı matematiksel olarak garantiledi.