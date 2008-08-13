Efes Antik Tiyatrosu ayağa kalkacak

İzmir'in Selçuk İlçe Belediye Başkanı Vefa Ülgür, 3 yıl sonra Türkiye'nin kullanılabilir tek antik tiyatrosunun "Efes Antik Tiyatrosu" olacağını bildirdi.



Selçuk Belediye Başkanı Ülgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selçuk Belediyesi'nin yedi yıldır yürüttüğü çalışmaların, ilçeyi gelecek 25 yılını planlamış bir yer haline getirdiğini belirtti.



Ülgür, "Önümüzdeki 25 yılda nerede sanayi, nerede tarım, nerede turizm yapılacağı planlanmış, ilgili kurum ve kuruluşlarca da bu planları onaylanmış bir belediye olduk" dedi.



İlçeye İzmir giriş yönündeki Tariş bölgesinde, 630 hektarlık tarımsal nitelikli sanayi alanının 2008 yılı içerisinde belediye tarafından yapılaşmaya açılacağını belirten Ülgür, birçok yatırımcının çalışmaların bitmesini beklediğini kaydetti.



Ülgür, turizme yapılacak yatırımlarla gelecek 10 yıllık dönemde bölgenin 30 bin turisti ağırlayacak konuma geleceğini ifade ederek, bu kapsamda ilçenin deniz turizmiyle de buluşturulacağını söyledi.



Antik tiyatroda restorasyon



Ülgür, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kazı Evi Başkanlığı iş birliği içinde 3 yıldır Efes Antik Tiyatrosu'nun restorasyonunu yürüttüklerini anımsattı.



Selçuk Belediyesi bütçesinden kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar için bu yıl 1 milyon YTL harcamada bulunacaklarına işaret eden Ülgür, 3 yıl sonra Türkiye'nin kullanılabilir tek antik tiyatrosunun Efes Antik Tiyatrosu olacağını bildirdi.



Ülgür, burada her yıl en azından bir sanat ve kültür ağırlıklı uluslararası organizasyon planladıklarını sözlerine ekledi.

