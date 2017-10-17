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Efes Antik Kenti'ne kanal projesi: Pamucak sahiline bin 621 kazık!

Projenin ilk etabı için 19 Ekim'de ihale yapılacak

17 Ekim 2017 18:57

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, Efes Antik Kenti'ni "denizle buluşturmak" için hazırladığı projey çerçevesinde Pamucak sahiline 621 kazık çakılacak. Efes'e yatla gitme olanağı sağlayacak projenin ilk etabı için 19 Ekim'de ihale yapılacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın 35 İzmir Projesi arasında yer alan Efes'e Antik Kanalprojesiyle, Efes limanından 9 kilometre çekilen denizin, 2500 yıl sonra yeniden antik kentle buluşması hedefleniyor.

Bakanlık yetkilileri, UNESCO dünya mirası listesinde de yer alan Efes Antik Kenti'nin bu projeyle ününe ün katacağını iddia ediyor. 6.1 kilometre uzunluğundaki kanal projesinin ilk etabında 600 metrelik kanal girişi ve yat limanı yer alıyor. İlk etabın bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

"Tarihi dokuya zarar vermeyecek"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada ihaleye çıkacak olan projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceğini vurgulayarak, "İki etaplı projenin ilk etabında yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişlikte olacak" dedi.

Bin 620 adet kazık çakılacak

Doğal sit alanı olan bölgeye ilk etapta bin 620 adet kazık çakılacağını açıklayan Eroğlu "Giriş kanalının duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 35 İzmir Projesinin en prestijlilerinden olan Efes Antik Kanal Projesi ile antik kenti tam 2.500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacağız" dedi.

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