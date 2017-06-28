"Efes Antik Kenti'nde yemekli düğün organizasyonları yapılıyor"

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan İzmir'deki Efes Antik Kenti'nde yapılan düğün organizasyonları sosyal medyada tepki topluyor. Yazar Dücane Cündioğlu antik kentten bir düğün fotoğrafı paylaşarak "İnsanın aklı almıyor, Antik Efes Kenti'nde yemekli organizasyonlar yapılıyor" diye tepki gösterdi

Oda TV'nin haberine göre, dünyanın en eşsiz tarihi alanlarından sayılan antik kent, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti kendisine çekiyor.

Ancak antik kentin ortasına kurulan masalarda yapılan yemekli düğün organizasyonlarının tarihi alana zarar verdiği iddiaları tartışma yarattı. Organizasyonların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle yapılıp yapılmadığı sorgulanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları da antik kente zarar verilmeden bu tür organizasyonların yapılacağını savundu.

Bu görüşü savunanlar antik tiyatrolarda verilen konserleri örnek gösterse de Efes Antik entindeki masa sandalye taşınmasının bile tarihi dokuya zarar vereceği belirtiliyor.

Antik kentten bir organizasyon fotoğrafı paylaşan yazar Dücane Cündioğlu da olaya tepki gösterenler arasında. Cündioğlu tepkisini, “İnsanın aklı almıyor, Antik Efes Kenti'nde yemekli organizasyonlar yapılıyor, bir Allahın kulu çıkıp da n'apıyorsunuz demiyor. Çok yazık!” ifadeleriyle dile getiriyor.