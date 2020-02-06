Efes Antik Kenti'ndeki kanal projesi için düğmeye basıldı: "ÇED gerekli değildir" kararı verildi

Kanal İstanbul tartışmalarının gölgesinde iktidar dördüncü kanal projesini de gündeme getirdi. Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturmak için düğmeye basıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan, 9 bin yıllık antik kentin adını alacak 6 kilometrelik kanalın denize çıkış yapıları için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

Kanalın sadece denize çıkış yapılarının 17 milyon 867 bin TL'ye mal olacağı ve dip taramasıyla bölgeden 50 bin metreküp ve üzerinde malzeme çıkarılacağı bildirildi.

YeniÇağ'ın haberine göre Kanal projesinin, Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlarla kapanan antik limanın ortaya çıkarılmasını ve Efes Antik Kenti'nin yeniden denizle buluşturulmasını amaçladığı ileri sürülüyor.