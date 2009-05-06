Efes antik kenti için UNESCO başvurusu

Efes Antik Kenti'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.



Selçuk'taki kazıevinde, Efes Antik Kenti'nde bu yılki kazı programıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, burada yaptığı konuşmada, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'den 9 eser olduğunu, Efes için de başvuruda bulunacaklarını belirtti.



Başvuru için en temel şart olan alan yönetim planının hazırlanmasına çalıştıklarını ifade eden Düzgün, "Alan yönetim planının hazırlanması için İzmir Kalkınma Ajansı adına Vali Cahit Kıraç'la protokol imzalayacağız. Plan hazırlandıktan sonra önümüzdeki aylarda diğer adaylık kriterlerini tamamlayarak gelecek yıl UNESCO'ya başvuracağız" dedi.



Orhan Düzgün, Efes Antik Kenti'nde etkinliklere kapatılan antik tiyatro bölümünün restorasyonu konusunda çalışma yapıldığını, çalışmanın ardından Koruma Kurulunun vereceği rapora göre seyirci ve gürültü sınırına bağlı olarak, prestijli etkinlikler için tiyatronun kullanılabileceğini bildirdi.



Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Heidemaira Gürer de Efes kazılarının Avusturya için büyük önem taşıdığını, bu konuda iki ülkenin örnek iş birliği içinde olduğunu söyledi.



İş birliği ortamı dolayısıyla özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a teşekkür eden Gürer, Bakan Günay'ın görevine devam etmesinden memnun olduklarını belirtti.



Efes'in UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için yapılacak başvurunun kendilerini sevindirdiğini ifade eden Gürer, Avusturya'nın da buna destek vereceğini kaydetti.



Kazı programı



Kazı başkanı ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Johannes Koder ise Efes'te Avusturya tarafından bu yıl 114. kez kazı çalışması yapılacağını söyledi.



Bu yıl kazılara geçen yıllara göre daha erken başladıklarını, 27 Nisanda başlayan programın 25 Eylüle kadar devam edeceğini ifade eden Koder, 12 ülkeden 56'sı Türk 283 kişilik ekibin kazılara katılacağını bildirdi.



Kazı Başkan Yardımcısı Sabine Ladstatter de bu yılki kazı programında antik kentteki en eski yerleşim olarak tanımlanan Erken Tunç Çağı'na ait Çukuriçi Höyük, kentin kuzeyindeki Helenistik öncesi döneme ait Panayırdağ ile Domitian ve Hadrian tapınakları, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait Bizans Sarayı ve liman nekropolündeki mezar caddesi, Artemis Tapınağı ve Selçuklu dönemi türbe kazılarının yapılacağını söyledi.



Antik tiyatro çalışmaları



Ladstatter, bu yıl antik tiyatronun modern kullanıma açılabilmesi için de çalışma başlatıldığını ifade etti.



Tiyatronun güney kısmındaki statik sorununa çözüm bulunmasına çalıştıklarını, yakında Koruma Kuruluna konuyla ilgili proje sunacaklarını kaydeden Ladstatter, güney bölümündeki kazıların bu yıl tamamlanacağınısöyledi.



Bu yapının turistik aktivitelere adapte edilmesinin Selçuk'a ayrı bir çekicilik katacağını belirten Ladstatter, bu yıl ortaya çıkacak projeye göre bütçenin de ortaya konulacağını, bu konuda Selçuk Belediyesi yetkililerinin katkıda bulunacağını belirttiğini, projenin sponsorluğu konusunda sıkıntı yaşanacağına inanmadığını bildirdi.



Öte yandan, konuyla ilgili olarak bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Genel Müdür Düzgün, restorasyon sonrası tiyatroda "davullu zurnalı konser" düzenlenemeyeceğini ancak klasik müzik konserleri tarzındaki etkinliklerin yapılabileceğini düşündüğünü, buna Koruma Kurulunun karar vereceğini ifadeetti.



Antik tiyatronun restorasyonuyla ilgili bir maddenin bu yılın bütçesinde yer almadığını, bunun özel bir proje olması nedeniyle çalışma yapılabileceğini belirten Düzgün, Avusturya Hükümeti ve Selçuk Belediyesinin bu projeye ciddi katkıda bulunabileceğine inandığını söyledi.



Düzgün, antik kentteki mermer zeminlerin turist ziyaretleri sonucu aşınması nedeniyle antik kentte yürüyüş parkuru yapılması ve bunun 2010 programına konulması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.



Toplantının ardından, Efes Antik Kenti'ndeki İmparator Domitian Tapınağı galerisindeki "Efes 2008" poster sergisinin açılışı yapıldı. Geçen yıl yapılan kazılarda elde edilen bulguların tanıtıldığı sergi, yaz sezonu boyunca açık kalacak.



Toplantıya, İzmir Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu da katıldı.

