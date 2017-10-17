Efes Antik Kenti denizle buluşuyor

İZMİR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Efes Antik Kenti\'ni denizle buluşturmak için düğmeye bastı. Antik kente denizi götürecek projenin ilk etapı için ihale 19 Ekim’de yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım’ın \'35 İzmir Projesi\' arasında yer alan Efes’e açılacak \'antik kanal\' için çalışmalar hızlandı. Proje ile Efes limanından 2 bin 500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen deniz yeniden antik kentle buluşturulacak. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Efes Antik Kenti’nin ününe ün katacak projenin ilk etabını, 6 bin 130 metre uzunluğundaki kanalın girişindeki 600 metrelik bölüm ile yat limanı kapsıyor. Projenin ilk etabının planlamalara göre bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İhaleye çıkacak olan projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise \"İki etaplı projenin ilk etabında yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişlikte olacak\" dedi. İlk etap için doğal sit alanı olan bölgeye 1620 kazık çakılacağını vurgulayan Eroğlu giriş kanalının duvarlarının tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacağını bildirdi.



FOTOĞRAFLI