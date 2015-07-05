Efes antik kenti de UNESCO listesinde

Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen UNESCO 39. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda, Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri’nden sonra 38. gündem maddesi olarak ele alınan Efes Antik Kenti de listeye girdi.

Arkeofili'de yer alan habere göre, UNESCO 39. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Türkiye’den aday olan iki kültür varlığı da başarıya ulaştı. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, dün yapılan görüşmede oy birliği ile listeye alındı. Bugün de Türkiye’nin en fazla ziyaret alan antik yerleşimlerinden biri Efes Antik Kenti adını listeye yazdırdı.

Böylece ve Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kültürel varlık sayısı 15’e yükseldi.

Efes Antik Kenti

İzmir’in Selçuk İlçesi sınırları içinde yer alır. MÖ 5. bin yıla kadar giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynayan Efes Antik Kenti, antik dünyanın en önemli merkezlerinden biriydi. Asya ve Avrupa arasında bir geçiş güzergahı ve önemli bir liman kentiydi burası. Konumu ile çağının en önemli politik ve ticaret merkeziydi.

Helenistik ve Roma dönemlerinde en ihtişamlı zamanlarını yaşayan Efes, Roma İmparatoru Augustus zamanında, Asya Eyaleti’nin başkenti olmuş ve nüfusu 200.000 kişiyi aşmıştır. Bu dönemde her yer mermerden yapılmış anıtsal yapılarla donatılmıştır.

Efes Antik Kenti’nin günümüze ulaşmış en ilgi çeken yapılarından biri hem kütüphane, hem de mezar anıtı görevini üstlenen Celsius Kütüphanesidir. 106 yılında Efes valisi olan Celsius ölünce, oğlu kütüphaneyi babasının adına mezar anıtı olarak yaptırmıştır. Celsius’un lahdi kütüphanenin batı duvarı altındadır.

2015 Yılı İtibariyle Türkiye’den UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan tarihi yerler şöyle:

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi

Efes Antik Kenti (İzmir)

İstanbul’un Tarihi Alanları

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)

Hattuşaş (Boğazköy)

Nemrut Dağı (Adıyaman)

Xanthos-Letoon (Antalya)

Safranbolu (Karabük)

Truva Antik Kenti (Çanakkale)

Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)

Çatalhöyük (Konya)

Bergama (İzmir)

Cumalıkızık (Bursa)

Pamukkale (Denizli)

Kapadokya (Nevşehir)