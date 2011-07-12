-EFES, ANTİK GEMİLERİNE KAVUŞTU SELÇUK (A.A) - 12.07.2011 - Selçuk Belediyesinin İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) mali desteği uygulanan ''Efes Antik Limanı Canlandırma Projesi'' kapsamında 1700 yıl öncesinin gemi yapım tekniği kullanılarak inşa ettirilen birİ ticaret diğeri de savaş gemisi, Pamucak Sahili'ne getirildi. Antik çağın en önemli liman kenti konumundayken zamanla Küçük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla kapanan Efes Limanı'nı, çağımız insanıyla buluşturmak ve Selçuk'ta yeni bir turizm çekim merkezi oluşturmak amacıyla Selçuk Belediyesi tarafından hazırlanan ''Efes Antik Limanı Canlandırma Projesi''nin en önemli safhası hayata geçirildi. Marinamar Şirketi tarafından Güzelbahçe İMKB Teknik ve Endüstri Meslek, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi atölyelerinde, dönemin gemi yapım teknikleri esas alınarak inşa edilen iki gemi, büyük ölçüde tamamlanarak, eksiklikleri burada giderilmek üzere sergilenecekleri Pamucak Sahili'nin Efes Antik Kenti'nin önünden gelen kanal kesimine indirildi. Selçuk Belediye Başkanı Vefa Ülgür, yaptığı açıklamada, projeyle geniş art bölgesi, liman bağlantısı ve yol ağıyla Milattan Sonra 2. yüzyılda en görkemli dönemini yaşayan Efes Limanı'nı yeniden görünür kılmayı amaçladıklarını ifade etti. İZKA desteğiyle yürüttükleri proje kapsamında Efes'in deniz ticaretini ve askeri deniz gücünü simgeleyen iki adet gemi inşa edildiğini belirten Ülgür, şunları kaydetti: ''Roma Dönemi savaş ve ticaret gemisi olarak inşa edilen gemilerimiz, antik dönemde Efes Limanı'nın denize bağlandığı nokta olan Pamucak mevkisine getirildi. Gemilerimiz, burada dönem ticaretine konu olan çeşitli materyaller ve bilgilendirme panolarıyla beraber sergilenecek. Böylelikle antik dünyanın en önemli limanlarından Efes Limanı ve ona bağlı kanal çevresinde oluşturulacak açık hava müzesiyle eski limanı, modern çağ insanlarına tanıtarak sahilde yeni bir çekim merkezi oluşturmuş olacağız.'' -GEMİLERE KLEOPATRA'NIN KIZ KARDEŞİ İLE ARTEMİS'İN ADI VERİLDİ- Bu arada yaptırılan savaş gemisine Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Efes'te zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen kız kardeşi Arsinoe IV, ticaret gemisine de Artemis Ephesia'nın (Efes'in Artemis'i) adlarının verildiği bildirildi. Arsinoe IV savaş gemisi, 19 metre boyunda ve 20 kürekçili yelkenli olarak inşa edilirken, Efes'in simge tanrıçası Artemis'in adını taşıyan ticaret gemisi ise 9-11 ton yük kapasiteli olarak yapıldı. Gemilerin sergilenme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Ağustos ayı içerisinde ziyarete açılacağı bildirildi.