'Efe'nin ölümünde öğretmen ve müdür kusurlu'

2010 yılında İstanbul Maltepe'de anaokulu öğrencisi Efe Boz'un okul tuvaletindeki lavabonun üzerine düşmesi sonucu ölümüyle ilgili davada, okul müdürü ve ana sınıfı öğretmeni kusurlu bulundu.

Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda 13 Mayıs 2010 tarihinde üzerine lavabo düşen Efe Boz'un ölümüne ilişkin davada mahkemenin istediği rapor 7 ay sonra geldi.

13 sayfalık bilirkişi raporunda okul müdürü Mustafa Katırcılar'ın, lavabonun uygun olarak montajının yapılması ve periyodik olarak kontrolünden sorumlu olduğu halde bu görevi yerine getirmediği için asli kusurlu olduğu belirtildi.

Ana sınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp'in de Efe Boz'un oyun sahasından tuvalete kendi başına gitmesine izin verdiği için asli kusurlu olduğu ifade edildi.