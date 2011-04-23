T24 LogoT24 Logo
Yaşam

EFE'NİN ÖLÜMÜ KUTLAMALARI İPTAL ETTİRDİ ARTVİN (A.A)

23 Nisan 2011 17:17

-EFE'NİN ÖLÜMÜ KUTLAMALARI İPTAL ETTİRDİ ARTVİN (A.A) - 23.04.2011 - Artvin'in Borçka ilçesinde ilköğretim 1. sınıf öğrencisinin 6. kattan düşerek yaşamını yitirmesi nedeniyle ilçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri iptal edildi. İlçenin Merkez Mahallesi Fabrika Caddesi'nde bir apartmanın 6. katında oturan Gülşah Çelik, ekmek almak evden çıkarak oğlu 7 yaşındaki Efe Batuhan Çelik'i evde bıraktı. Pencereden annesine el sallayan küçük Efe Batuhan, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çağrılan acil servis ekibinin müdahalesine rağmen Efe Batuhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Efe Batuhan'ın ölüm haberini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken alan Kaymakam Fatih Kızıltoprak, ilçedeki bayram kutlamalarını iptal ettirdi. Karar, belediye hoparlöründen da vatandaşlara duyuruldu. Efe Batuhan'ın da annesiyle birlikte bayram kutlamalarını izlemeye gideceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24