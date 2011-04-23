-EFE'NİN ÖLÜMÜ KUTLAMALARI İPTAL ETTİRDİ ARTVİN (A.A) - 23.04.2011 - Artvin'in Borçka ilçesinde ilköğretim 1. sınıf öğrencisinin 6. kattan düşerek yaşamını yitirmesi nedeniyle ilçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri iptal edildi. İlçenin Merkez Mahallesi Fabrika Caddesi'nde bir apartmanın 6. katında oturan Gülşah Çelik, ekmek almak evden çıkarak oğlu 7 yaşındaki Efe Batuhan Çelik'i evde bıraktı. Pencereden annesine el sallayan küçük Efe Batuhan, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çağrılan acil servis ekibinin müdahalesine rağmen Efe Batuhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Efe Batuhan'ın ölüm haberini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken alan Kaymakam Fatih Kızıltoprak, ilçedeki bayram kutlamalarını iptal ettirdi. Karar, belediye hoparlöründen da vatandaşlara duyuruldu. Efe Batuhan'ın da annesiyle birlikte bayram kutlamalarını izlemeye gideceği öğrenildi.