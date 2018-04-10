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Spor

Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank oldu

Halkbank - Arkas Spor: 3-1 ANKARA,(DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Erdal Akıncı, Burhan İlhan HALKBANK: Hierrezuelo, Burutay, Faik Samet, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hasan (L), Alperay (L) (Lucas Loh, Mustafa, Abdullah)  ARKAS SPOR: Jovovic, Bravo,

10 Nisan 2018 00:09

Halkbank - Arkas Spor: 3-1

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Burhan İlhan
HALKBANK: Hierrezuelo, Burutay, Faik Samet, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hasan (L), Alperay (L) (Lucas Loh, Mustafa, Abdullah) 
ARKAS SPOR: Jovovic, Bravo, Mert Matic, Adis, Fromm, Mustafa Koç, Burak Mert (L) (Gökhan, Yiğit, Çağatay, Hasan, Sanchez Bozhuleva, Muhammet) 
SETLER: 25-21, 25-21, 20-25, 25-19
SÜRE: 121 dakika (31, 28, 31, 31)

Efeler Ligi Play-off Final Etabı 4\'üncü maçında Halkbank, Arkas Spor\'u 3-1 yenerek seride durumu 3-1\'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
TVF Başkent Spor Salonu\'nda oynanan müsabakayı 25-21, 25-21, 20-25 ve 25-19\'luk setlerle 3-1 kazanan Halkbank; üst üste 3\'üncü, toplamda ise 9\'uncu şampiyonluğunu elde etti.

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