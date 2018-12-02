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Spor

Efeler Ligi'nde 8'inci hafta tamamlandı

İSTANBUL,(DHA) TVF Efeler Ligi'nde 8'nci hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı

02 Aralık 2018 22:36

İSTANBUL,(DHA)

TVF Efeler Ligi\'nde 8\'nci hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Günün maçında Ziraat Bankası evinde Fenerbahçe\'yi 25-16, 25-21,21-25 ve 25-23\'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Maliye Piyango - İkbal Afyon Bld. Yüntaş: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)
Arhavi Belediyesi - Galatasaray: 1-3 (23-25, 25-19, 22-25, 23-25)
İstanbul BBSK - Halkbank: 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25)
Arkas Spor - Jeopark Kula Belediyesi: 3-0 (25-13, 25-19, 25-18)

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