Efeler Ligi'nde 8'inci hafta tamamlandı

İSTANBUL,(DHA)

TVF Efeler Ligi\'nde 8\'nci hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Günün maçında Ziraat Bankası evinde Fenerbahçe\'yi 25-16, 25-21,21-25 ve 25-23\'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Maliye Piyango - İkbal Afyon Bld. Yüntaş: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

Arhavi Belediyesi - Galatasaray: 1-3 (23-25, 25-19, 22-25, 23-25)

İstanbul BBSK - Halkbank: 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25)

Arkas Spor - Jeopark Kula Belediyesi: 3-0 (25-13, 25-19, 25-18)