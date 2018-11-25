Efeler Ligi'nde 7'nci hafta tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - TVF Efeler Ligi\'nde bugün oynanan maçların ardından 7\'nci hafta tamamlandı. 7\'nci haftanın son maçında İnegöl Belediyesi sahasında Arkasspor\'u uzatma seti sonucunda 3-2 mağlup etti.

Voleybol Efeler Ligi\'nin 7\'nci haftasında bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Halkbank - Maliye Piyango: 3-1 (23-25, 25-23, 25-13, 25-29)

İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş - Ziraat Bankası: 1-3 (21-25, 18-25, 31-29, 14-25)

Fenerbahçe - Arhavi Belediyesi: 3-0 (25-20, 27-25, 25-22)

İnegöl Belediyesi - Arkasspor: 3-2 (20-25, 25-18, 29-27, 17-25, 15-13)

Öte yandan Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 6\'ncı hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda rakibi Türk Hava Yolları\'nı 21-25, 23-25 ve 17-25\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.