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Efeler Ligi'nde 7'nci hafta tamamlandı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nde 7'nci hafta müsabakaları, bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi

29 Ekim 2017 22:25

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde 7\'nci hafta müsabakaları, bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi.
Karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle;
Fenerbahçe 3 - 1 Jeopark Kula Bld.    25-22, 25-21, 22-25, 25-18
Maliye Piyango 3 - 0 Afyon Bld. Yüntaş    25-20, 25-19, 25-15
Arkas Spor 3 - 0 İstanbul BBSK    25-20, 25-21, 25-23
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik 0 - 3 Halkbank    16-25, 16-25, 14-25
Ziraat Bankası 3 - 1 İnegöl Bld.    26-16, 25-21, 22-25, 25-15
Galatasaray HDI Sigorta 3 - 0 Beşiktaş    25-17, 25-23, 25-13    

İSTANBUL / DHA

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