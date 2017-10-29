Efeler Ligi'nde 7'nci hafta tamamlandı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde 7\'nci hafta müsabakaları, bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi.
Karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle;
Fenerbahçe 3 - 1 Jeopark Kula Bld. 25-22, 25-21, 22-25, 25-18
Maliye Piyango 3 - 0 Afyon Bld. Yüntaş 25-20, 25-19, 25-15
Arkas Spor 3 - 0 İstanbul BBSK 25-20, 25-21, 25-23
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik 0 - 3 Halkbank 16-25, 16-25, 14-25
Ziraat Bankası 3 - 1 İnegöl Bld. 26-16, 25-21, 22-25, 25-15
Galatasaray HDI Sigorta 3 - 0 Beşiktaş 25-17, 25-23, 25-13
İSTANBUL / DHA