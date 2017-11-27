Efeler Ligi'nde 11'inci hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)
Erkekler Voleybol Efeler Lig\'nde 1\'inci devre karşılaşmaları, bugün tamamlanan 11\'inci hafta müsabakalarıyla sona erdi.
Efeler Ligi\'nin 11\'inci hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe - Arkas Spor: 3-1 (23-25, 25-16, 32-30, 25-22)
Galatasaray HDI Sigorta - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3-0 (25-16, 25-18, 25-13)
İnegöl Bld. - İstanbul BBSK: 0-3 (19-25, 23-25, 26-28)
Afyon Bld. Yüntaş - Beşiktaş: 3-0 (25-10, 25-20, 25-14)
Ziraat Bankası - Halkbank: 1-3 (20-25, 25-21, 20-25, 23-25)
Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.: 3-2 (23-25, 21-25, 25-19, 25-22, 16-14)