Efeler Ligi'nde 10'uncu hafta tamamlandı 

İSTANBUL (DHA) - Voleybol Efeler Ligi\'nde 10\'uncu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi ile sona erdi.

Haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe\'yi 24-26, 25-18, 25-23, 21-25 ve 13-15\'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Arhavi Belediyesi - Jeopark Kula Belediyesi: 3-0 (25-14, 25-13, 25-22)

İstanbul BBSK - İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1 (25-18, 25-18, 23-25, 25-23)

Tokat Belediyesi Plevne - Halkbank: 3-1 (20-25, 26-24, 25-23, 25-20)

Arkas Spor - Maliye Piyango: 3-1 (25-17, 23-25, 25-21, 25-22)

Ziraat Bankası - İnegöl Belediyesi: 2-3 (25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19)