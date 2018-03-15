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Spor

Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde Baraj Etabı ikinci devre karşılaşmaları tamamlandı

İSTANBUL,(DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde Baraj etabı ikinci devre karşılaşmaları, bugün oynanan mücadeleler ile sona erdi

15 Mart 2018 20:40

İSTANBUL,(DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi\'nde Baraj etabı ikinci devre karşılaşmaları, bugün oynanan mücadeleler ile sona erdi.
Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
İlbank - Çanakkale Bld.: 0-3 (10-25, 16-25, 18-25)
Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Seramiksan: 3-1 (25-12, 25-13, 22-25, 25-8)
-Efeler Ligi-
TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik - Beşiktaş: 1-3 (25-17, 23-25, 22-25, 20-25)
İnegöl Bld. - Jeopark Kula Bld.: 3-0 (25-20, 25-16, 25-18)

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