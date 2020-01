Efecan'ın parmağının kesilmesinde doktor ihmali iddiası

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - ISPARTA\'da komşularının traktörüne binen 8 yaşındaki Efecan Yıldız\'ın, sağ ayak başparmağı römorku takmak için kullanılan hidrolik aksama sıkıştı. Yakınları tarafından kurtarılan Efecan, kaldırıldığı hastanede başparmağına dikiş atılıp taburcu edildi. Her gün pansumana giden Efecan\'ın 4\'üncü günde parmağının kangren olduğunu anlaşıldı. Bünün üzerine Efecan\'ın, kangren olan sağ ayak başparmağı, diğer parmaklara sıçrama olasılığı üzerine kesildi. Aile ise oğlunun parmağının kangren olmasında 2 doktorun ihmali olduğunu ileri sürerek şikayette bulundu.

Isparta\'nın Şarkikaraağaç İlçesi\'nde oturan Efecan Yıldız, geçen 16 Eylül Cumartesi günü babaannesiyle, tatil için memleketleri Aslandoğmuş Köyü\'ne gitti. Efecan, burada komşularından kendisini traktöre bindirip gezdirmesini istedi. Komşuları da Efecan\'ı kırmadı. Traktöre binen Efecan\'ın, sağ ayağının başparmağı traktörün römork takılmak için kullanılan hidrolik aksamına sıkıştı. Efecan, yakınları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

DİKİŞ ATILIP, TABURCU EDİLDİ

Tedavi altına alınan Efecan Yıldız, iddiaya göre parmağının yaralı bölümüne dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Efecan, taburcu edildikten sonra her gün aynı hastaneye pansuman yaptırmaya gitti. Pansumanın ikinci gününde parmağında morarma ve koku oluşmaya başladı. 4\'üncü gün ise pansumanı yapan sağlık görevlisi, Efecan\'ın ailesine parmağının hissizleştiğini ve kangren olduğunu söyledi. Ardından Efecan ile ilgilenen doktora durum anlatıldı. İddiaya göre doktorun, aileye \"Başka bir yere götürseniz iyi olurdu\" sözü üzerine Efecan, Akşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kangren teşhisi konulan Efecan, buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Efecan\'ın kangren olan sağ ayak başparmağı, yapılan ameliyatla kesildi.

DOKTORLARIN İHMALİ İDDİASI

Efecan Yıldız\'ın ailesi de, çocuklarının parmağının kesilmesinin ardından, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'nde müdahaleyi yapan 2 doktorun ihmali olduğunu ileri sürerek doktorlar hakkında Kaymakamlık ve Sağlık Bakanlığı\'na şikayetti bulundu.

Oğlunun Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk tedavinin ardından taburcu edilğini anlatan anne Derya Yıldız, pansumana geldikleri 4 gün boyunca hiçbir görevlinin oğlunun parmağının kangren olduğu hakkında bilgi vermediğini söyledi. Derya Yıldız, \'\'4 gün boyunca aynı hastane de pansuman yaptırdık. 4\'üncü gününe kadar oğlumun parmağının kangren olduğunu hiç kimse söylemedi. 4\'üncü gün pansumanı yapan sağlık görevlisi parmağa dokundu, \'Parmak bitmiş hissetmiyor\' dedi. Ben de doktoru çağırdım. O da bana \'Başka bir yere götürseniz iyi olurdu\' dedi. Biz de Akşehir Devlet Hastanesi\'ne getirdik. Orada parmağı bitmiş, kesilmesi gerekiyor dediler. Biz de Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne geldik.\'\'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde oğlunun parmağının kesildiğini belirten Derya Yıldız, ayağı yayılmaya başlayan kangrenin ise yapılan tedaviyle önlenmeye çalışıldığını söyledi.

OĞLUM BANA, \'NEREDE BENİM PARMAĞIM?\' DİYE SORUYOR\'

Yıldız, \"Isparta Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'ndeki sorumlu doktorlardan şikayetçiyim. Benim oğlum yandı, ben yandım, başka kimse yanmasın. Benim çocuğum bana parmağını soruyor. \'Nerede benim parmağım?\' diyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim Efemin parmağı yok, ayağı da yok olabilir. Şu an parmağının alınması benim için bir ödül, ben mutluyum. Bir insan parmağı kesildi diye mutlu olabilir mi? Ben mutluyum. Çünkü ayağı kesilecekti. Hala riski var, hala kangren var, yavaş yavaş kuruyor. Efe pansuman yapılırken ayağını gördü, \'Anne ayağım çok korkunç görünüyor. Ne oldu benim ayağıma\' dedi. Çünkü bilmiyordu kesildiğini ve ben de anlatmak zorunda kaldım. Parmak şu an da bizim için bir nimet. Kesilen ayağı da olabilirdi. Buradaki doktorlardan Allah razı olsun. Çocuğumla hep ilgileniyorlar. Parmağını kurtaramadılar ama ayağını kurtaracaklarını söylüyorlar\'\' diye konuştu.

AYAĞA YAYILMAMASI İÇİN PARMAK KESİLDİ

Efecan\'ın tedavisiyle ilgilenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, \"Efecan bize geldiğinde ayak parmağındaki enfeksiyon ilerlemişti. Bu nedenle ayağa yayılmasını önlemek için parmağını kesmek zorunda kaldık. Hasta şu an da hızla iyileşiyor. Antibiyotik tedavisi uyguluyoruz ve yarayı temizlemek için operasyonlar yapıyoruz. Bu tür olaylarda erken müdahale, antibiyotik ve dezenfeksiyon çok önemlidir. Yaranın kapatılmaması gerekiyor\" dedi.



FOTOĞRAFLI