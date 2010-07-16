Efe Özbilgin Lucca'yı yakıyordu

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Deniz Akkaya'yla ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden ve Akkaya'nın kızı Ayşe'nin babası olan Efe Özbilgin, Bebek Lucca adlı mekanda otururken görüntülendi. Ayakligazete.com'un haberine göre, Özbilgin, Bebek Lucca adlı mekanda masasında oturan kızlardan birine baloncunun sattığı bütün balonları alıp, hediye etti. Bu sırada bir anda alev alan balonlar Lucca'da oturan bütün müşterileri korkuttu.Yangından kaçmak için herkes apar topar kendini dışarı attı. Mekanda oturan müşterilerden bazıları yangına sebebiyet veren Efe Özbilgin'in üzerine yürümek istedi, fakat Efe Özbilgin'in korumaları olaya hemen müdahale etti. Efe Özbilgin'in balon hediyesiyle çıkan yangın, yangın söndürme cihazlarıyla söndürüldü.