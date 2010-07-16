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Efe Özbilgin Lucca'yı yakıyordu

Efe Özbilgin Bebek Lucca'nın yanmasına sebep oluyordu. Özbilgin Lucca'daki müşterilerden sert tepki görünce araya korumaları girdi.

16 Temmuz 2010 03:00

T24-  Efe Özbilgin Bebek Lucca adlı mekanda yangın çıkmasına neden oluyordu.


Deniz Akkaya'yla ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden ve Akkaya'nın kızı Ayşe'nin babası olan Efe Özbilgin, Bebek Lucca adlı mekanda otururken  görüntülendi. Ayakligazete.com'un haberine göre, Özbilgin, Bebek Lucca adlı mekanda masasında oturan kızlardan birine baloncunun sattığı bütün balonları alıp, hediye etti. Bu sırada bir anda alev alan balonlar Lucca'da oturan bütün müşterileri korkuttu.


Yangından kaçmak için herkes apar topar kendini dışarı attı. Mekanda oturan müşterilerden bazıları yangına sebebiyet veren Efe Özbilgin'in üzerine yürümek istedi, fakat  Efe Özbilgin'in korumaları olaya hemen müdahale etti. Efe Özbilgin'in balon hediyesiyle çıkan yangın, yangın söndürme cihazlarıyla söndürüldü.

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