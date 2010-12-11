Efe Özbilgin: Deniz kızımı göstermiyor

T24 - Efe Önbilgin “Kızım Ayşe’yi bana göstermiyor” diyerek eski sevgilisi Deniz Akkaya'ya dava açtı. Akkaya’nın kızı Ayşe’yi reklam malzemesi olarak kullandığını öne süren Önbilgin, mahkemeden “Kızımı reklamlarda kullanmasın” talebinde bulundu.





Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor. Akkaya’nın son röportajında söylediği “Efe artık kızıyla görüşmüyor. Kızının doğum gününe bile katılmayı talep etmedi. Halbuki ben asla görüşmelerini engellemem” sözleri Önbilgin’i kızdırdı. Akkaya için ‘Kızımla görüşmemi engelliyor” diyen Önbilgin avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla ‘Çocukla şahsi münasebet kurulması’ davası açtı. Davayı kızı Ayşe’nin doğum günü olan 10 Aralık’ta açan Efe Önbilgin’in sunduğu dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdiği öğrenildi:

* Kızımı en geniş imkanlarda görmek istiyorum. Bayramlarda da yaz tatillerinde de onunla beraber olmak istiyorum.

* Onun sağlık, okul öncesi ve okul sonrası eğitiminde söz sahibi olmak, bu konularda annesiyle birlikte ortak karar almak istiyorum.

* Annesinin yurt dışına gittiği ya da evden uzakta olduğu durumlarda Ayşe bakıcıyla değil benimle kalsın. Yurt dışına götürüleceği zamanlarda benim de muvafakatım alınsın.

* Kızımın psikolojik gelişimi, sağlık ve ruhsal gelişimi açısından özel çekimlerde kullanılmasının engellenmesini talep ediyorum.

(Kızım annesiyle birlikte sokaktayken çekilebilir, ancak dergi, gazete gibi mecraların özel çekimlerinde annesi tarafından kullanılmasını istemiyorum.)



“Ayşe’yi reklam için kullanamaz”

Geçen ay Duygu Ekşi ile evlenen Efe Önbilgin, VATAN’a şöyle konuştu: “Yaklaşık 3 aydır kızımı doğru düzgün göremiyorum, Deniz bana onu göstermiyor. Ben evlenmeden önce de kızımı kendi nezaretinde gösteriyordu. Daha sonra çok komik başka bir nedenden dolayı hiç göstermemeye başladı. Çok komik diyorum ama bunu size asla söylemem. Bu yüzden sonunda uzun zamandır düşündüğüm şeyi yaptım ve bugün (dün) dava açtım. Bu davayı açmak için ise kızımın 1 yaşına basmasını bekledim. Çünkü yaşına bile basmamış bir bebeği dava konusu yapmak istemedim. Kendimi zor tuttum ama artık dayanamadım ve davayı açtım. Bugün (dün) bir gazeteye kendi açtığı mağazayla ilgili bir röportaj veriyor ancak başlığa benimle ve kızımla ilgili bir şeyi çıkartıyor. Benim bu davayı açacağımdan haberdar olduğu için de böyle bir açıklama yapıyor. Bu da işin son raddesi. Ayrıca kızım Ayşe reklam malzemesi değil. Bunları hiç haketmiyor.”

DİP NOT: Çocukla şahsi münasebet kurulması: Çocuk evlilik dışı dünyaya geldiyse velayet kanunu gereği çocuk annededir. Bu dava çocuğun babayla birlikte geçireceği vaktin tanımlanmasıdır.



