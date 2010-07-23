Efe Kavak Yeller'ine geri dönüyor

T24 - Arkadaşlarıyla yemek yerken görülen Külegeç, gazetecilerin ‘Kavak Yelleri’ dizisine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorusuna şu cevabı verdi.



Arkadaşlarıyla yemek yerken görülen Külegeç, gazetecilerin ‘Kavak Yelleri’ dizisine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorusuna “İlk defa açıklıyorum diziye dönüyorum. Ağustos ayının ilk günlerinde çekimlere başlıyorum” dedi. Ayrılma sebebi olarak yönetmen Jale İncekol’a sandalye fırlattığı iddiasının hatırlatılması üzerine ise “Külliyen yalandır kimsenin kafasına bir şey fırlatmadım. Sadece tabureyi yere attım” diye cevap verdi. Genç oyuncu ayrıca Sarp Apak’la beraber iyi bir ekip olacaklarını düşündüğünü söyledi...

