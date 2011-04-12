-EFE BOZ'UN BABASI ANKARA'YA YÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Maltepe'de düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu ölen ana okulu öğrencisi Efe Boz'un babası Kemal Boz, ''okullarda güvenli eğitim alanları'' oluşturulması için toplanan yüz bin imzayı TBMM Başkanlığına vermek üzere Ankara'ya yürüyüş başlattı. Altayçeşme Mahallesi'ndeki evinin önünde, başlatacağı yürüyüşe ilişkin açıklama yapan Boz, oğlu Efe Boz'un ölümü üzerine ''Okullarda Güvenli Eğitim Alanları'' oluşturulması amacıyla imza kampanyası düzenlediklerini anımsattı. Kampanya sonucu yüz bin imzaya ulaştıklarını kaydeden Boz, imzaları TBMM Başkanlığına vermek için Ankara'ya yürüyerek gideceğini söyledi. 15 günde Ankara'ya ulaşmayı hedeflediğini belirten Boz, ''Bu yürüyüşüm okullarda güvenli eğitim alanları yaratılsın diye. okullarda çocukların daha güvenli alanlarda okumasını istiyorum. Bakanlığın bence bu konularda dikkatini çekmek gerekiyor. Okul yöneticileri elini taşın altına koymalı. Kendi çocukları da dahil, güvenli eğitim alanlarında hizmet alabilsin'' görüşünü dile getirdi. Bu yürüyüşe fiziki olarak hazır olmadığını ancak ruhen hazır olduğunu dile getiren Boz, ''Bu yürüyüşle bir şeyleri değiştirebileceğimi, birilerinin dikkatini çekebileceğimi ve layık olmayan insanların o koltukları terk edeceğini düşünüyorum. Milletimizden destekler var'' diye konuştu. Boz, bu yürüyüşten sonuç alamazsa Brüksel'e kadar yürümeyi ve konuyu AİHM'e taşımayı düşündüğünü söyledi. Efe Boz'un annesi Nurdan Boz da eşinin bu protesto yürüyüşündeki en büyük amacının, çocukların okullarda ihmal ve tedbirsizlik sonucu ölümlerine dikkati çekmek olduğunu ifade etti. Nurdan Boz, ''Son bir yılda sekiz çocuk öldü. Bu, hafife alınacak bir rakam değil. Bizim gibi çocuklarını kaybeden ailelere, 'ihmal yok, kusur yok' deniliyor. İhmal ve kusur yoksa çocuklarımız nerede? Bunun cevabını versinler. Okul içi donanımları ile ilgili bir standart ve düzenleme getirilene kadar bu işin peşini bırakmayacağız'' dedi. Kemal Boz'a Ankara yürüyüşü sırasında eşlik edecek öğrenci velisi Kemal Özdeş de başka Efeler ölmesin diye bu mücadelede var olduğunu ifade etti. Açıklamanın ardından Kemal Boz, eşi Nurdan, kızı Yağmur ve beraberindeki bir grup veli ile birlikte Maltepe sahiline kadar yürüdü. Baba boz, burada eşi, kızı ve arkadaşlarıyla vedalaşarak Ankara'ya doğru yola çıktı. Adatepe Dumlupınar İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencisi Efe Boz, okulun tuvaletinde lavabonun düşerek kırılıp boğazını kesmesi sonucu 12 Mayıs 2010 tarihinde hayatını kaybetmişti. Küçük Efe'nin ailesi, bu eğitim-öğretim yılının başında, okullarda güvenli eğitim alanları oluşturulması istemiyle imza kampanyası başlatmıştı.