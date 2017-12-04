Edwin Mosquera Roa barda öldürüldü

Ülkesi Kolombiya'yı 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden Kolombiyalı halterci Edwin Mosquera Roa, Kolombiya'nın Palmira şehrinde silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Edwin Mosquera'nın akşam saatlerinde bir bara gittiği, ardından silahlı bir kişinin bara gelip 32 yaşındaki halterciyi başından ve sırtından vurduğu belirtildi.

Katili bulana para ödülü

Polisin ise suikastı düzenleyen kişiyi bulana 4 bin Euro para ödülü vereceği kaydedildi. Kolombiya Halter Federasyonu ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Acı içindeyiz. Tüm ailesine ve arkadaşlarına sabır dileriz" sözlerini kullandı.(Mynetspor)