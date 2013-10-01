Edward Snowden, insan hakları ödülü Sakharov'un final listesinde

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD'nin yürüttüğü internet gözetimine dair belgeleri basın ile paylaşan Edward Snowden, Avrupa'nın en büyük insan hakları ödülü olan Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nün final listesine girdi.

BBC'nin haberine göre Snowden, ABD gözetimi hakkındaki ayrıntıları paylaştığı için, Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller Partisi politikacıları tarafından ödüle aday gösterildi.

Ödül için ayrıca Pakistan'da kızlara eğitim hakkı talep ettiği için başından vurulan Malala Yusufzay ve Belarus'ta 2010 yılında Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun tartışmalı bir seçimle tekrar seçilmesini portesto ettikleri için tutuklanan Ales Bialatski, Eduard Lobau ve Mykola Statkevich de aday gösterildiler.

Avrupa Parlamentosu tarafından Sakharov Ödülü alanlar arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Nelson Mandela, Myanmar Ulusal Demokrasi Birliği lideri Aung San Suu Kyi ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana da yer alıyor.

Parlamento'nun Yeşiller grubu Snowden'ın, ABD'nin yürüttüğü internet gözetimini açığa çıkarmasının, insan hakları ve Avrupa vatandaşları için "Muazzam bir hizmet" olduğunu söyleyerek, Sakharov ödülüne adaylığını tanıdıklarını belirttiler.

Rusya'ya sığınma talebi kabul edilen ve parlamentoda okunan açıklamasında Edward Snowden,"Toplu gözetimlere karşı meydan okuduğu" için Avrupalı politikacılara minnettar olduğunu belirterek, "Bireyler yerine bütün bir nüfusun gözetlenmesi, çağımızın en büyük insan hakları sorunu olma tehdidini oluşturuyor" dedi.

Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü her yıl, Sovyet bilim insanı ve muhalif Andrei Sakharov'un anısına, hayatını insan hakları ve özgürlüklerini savunmaya adayan kişilere veriliyor. Ödülün bu yılki kazananı, 10 Ekim'de duyurulacak.