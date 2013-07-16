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Dünya

Edward Snowden Rusya'ya sığınma başvurusunu yaptı

Rusya, ABD'de yürütülen gizli gözetlemeleri ortaya çıkaran Edward Snowden'ın, ülkede geçici sığınma talebiyle ilgili evrakları Şeremetyevo havalimanında tamamladığını açıkladı

16 Temmuz 2013 21:42

 

Çeviri: Varsan Çekiç

Rusya, ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı'nın ülkede yaptığı gizli gözetlemeleri ortaya çıkaran Edward Snowden'ın ülkeye geçici sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Rusya Federal Göçmenlik Servisi, ABD'nin geri iadesini istediği Snowden'ın, gerekli evrakları Moskova'daki Şeremetyevo havalimanında tamamladığını belirtti.

BBC'nin haberine göre, Snowden'ın evraklarını doldurmasında yardım eden avukat Anatoly Kucherena, "Snowden geçici sığınma için, bir dilekçe yazmasının gerektiğinin sonucuna vardı ve bu işlem az önce tamamlandı" diyerek, "Şu andan itibaren, Rusya'da kalmayı planlıyor" diye belirtti. Kucherena, Snowden'ın eğer ABD'ye dönerse işkence ve idamla karşılaşabileceğine, doldurduğu dilekçede yer verdiğini söyledi. Avukat, dilekçenin kabul edilmesi halinde Snowden'ın, ülkede özgürce hareket edebileceğini ve çalışabileceğini açıkladı

BBC'nin Moskova'da bulunan muhabiri Daniel Sandford, devlet yetkililerin Snowden'ın başvurusu işlenirken, kendisinin havalimanında mültecilere ayrılan tesise aktarılabileceğini açıkladığını belirtti.  

Edward Snowden 23 Haziran'da, elindeki belgeleri medyaya sızdırdığı Hong Kong'tan ayrılıp, Rusya'ya varmıştı. Havalimanında 12 Temmuz'da basın açıklaması yapan Snowden, Rusya'da sığınma isteğinin olduğunu söylemişti.

Snowden en az 21 ülkeye sığınma talebinde bulunmuş, ancak çoğu talebini geri çevirmişti. Bolivya, Nikaragua ve Venezuella Snowden'ı ülkelerine kabul edebileceklerini belirtmiş, ancak elinde sığınma belgesi ile Rus vizesi bulunmayan ve ABD'nin de pasaportunu iptal ettiği Snowden, havalimanındaki transit geçişten çıkış yapamamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Snowden'ın ABD'ye geri iadesini reddetmiş, ancak kendisinin Rusya'da kalabilmesi için, ABD'de yapılan gözetlemeler hakkındaki bilgileri sızdırmayı durdurması gerektiğini söylemişti.

Edward Snowden'ın İngiliz The Guardian ve Amerikan Washington Post gazetelerine verdiği belgeler, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın ABD'de sistematik şekilde telefon görüşmelerini kaydettiğini ve internette bulunan kişisel verileri topladığını açığa çıkarmıştı.

The Guardian gazetesi, Snowden'ın paylaştığı belgeler sayesinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yeni bakan olduğu 2009 yılında ziyaret ettiği İngiltere'de, ülkenin iletişim birimi GCHQ tarafından dinlendiğini yazmıştı.

 

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