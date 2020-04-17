Edward Snowden, Rusya'dan oturma izninin uzatılmasını talep etti; vatandaşlık alması gündemde değil

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ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın Rusya'da oturma izninin üç yıl daha uzatılması için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Rusya devlet haber ajansı TASS'a konuşan Snowden'ın avukatı Anatoli Kuşerana, gerekli belgeleri doldurduklarını ve olumlu bir yanıt alacaklarını umduklarını ifade etti. Avukat, Snowden'ın Rus vatandaşlığı almasının gündemde olmadığını bildirdi.

Kuşerena daha önce Snowden'ın Rusya'daki oturma hakkının Nisan 2020'de sona ereceğini söylemişti.

Eski NSA çalışanı ABD'de casusluk ve hükûmete ait belgeleri çalmakla suçlanıyor.

Snowden 2013'te ABD'ye ait hassas belgeleri deşifre ettikten sonra önce Hong Kong'a gitmiş, ardından Rusya'nın kendine sığınma hakkı vermesiyle Moskova'da yaşamaya başlamıştı.

Snowden geçen sene kendisine "adil yargılama" söz verilirse ABD'ye döneceğini söylemişti.