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Dünya

Edward Snowden, Putin'e verdiği sözden döndü

Rusya'nın Şeremetyevo havalimanında bulunmaya devam eden Edward Snowden, İngiltere’nin The Guardian gazetesiyle tekrar temasa geçerek, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kullandığı 'Xkeyscore' casus program yazılımının sırlarını açtı

01 Ağustos 2013 01:00

Rusya'dan sığınma talebine olumlu yanıt alabilmek için Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Bundan böyle ABD’ye zarar verici faaliyete bulunma" uyarısına "kabul ediyorum" yanıtı veren eski CIA çalışanı Edward Snowden, verdiği sözü ancak iki hafta tutabildi.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet Planet'da yayımlanan haberine göre, Şeremetyevo havalimanında bulunmaya devam eden Snowden, İngiltere’nin The Guardian gazetesiyle tekrar temasa geçerek, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın kullandığı “Xkeyscore” casus program yazılımının sırlarını açtı.

Snowden’a göre, Amerikan istihbaratı tarafından kullanılan bu program elektronik postaların yanı sıra internet işletmeci şirketlerinden izin bile almasına gerek kalmadan bilgi bankalarını tarayabiliyor, özel kimlik bilgileri toplayabiliyor.

Snowden’ın İngiliz basınına Amerikan istihbarat servislerinin çalışmalarıyla ilgili yeni sızıntı vermesi üzerine Moskova’nın sözünde durmayan eski ajana karşı nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.

Kaçak ajanın Rus avukatı Kuçerena ise yeni bir açıklama yaparak, “Rusya Göçmen Bürosu Snowden’ın Rusya’da kalmasına ret cevabı verirse mahkemeye başvurmak niyetindeyiz” dedi.

 

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